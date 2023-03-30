Как сделать из обычной отбивной хрустящую: четыре необычных рецепта кляра

Придаем блюду аппетитную корочку

Аппетитная, хрустящая корочка на любимых отбивных получается именно благодаря кляру. Его основа — это яйцо, мука и что-то из жидких продуктов — например, молоко или вода.

Но ведь можно кляр сделать более интересным! Его вкус можно разнообразить травами, специями или зеленью, а иногда даже алкогольными напитками. Smak предлагает 4 оригинальных варианта кляра. Главное в этом деле - хорошо перемешать все ингредиенты.

Оригинальные рецепты кляра

Кляр белковый

Ингредиенты:

4-5 белков;

мука — 2-3 ст.л.;

вода;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Белки хорошо взбить с щепоткой соли. Добавить 2-3 ложки муки и немного воды, чтобы получилась смесь, как на жидкие блины. Кляр готов!

Кляр тыквенный

Ингредиенты:

200 г тыквы;

2 луковицы;

4 яйца;

0,5 стакана сливок;

1,5 стакана муки;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Тыкву вместе с луком пропустить через мясорубку, добавить сливки, яйца, муку. Хорошо перемешать, слегка взбивая вилкой.

Кляр сырный

Ингредиенты:

1 чайная ложка сушеной зелени;

1 яйцо;

100 мл белого сухого вина;

1 столовая ложка тертого пармезана;

соль и перец по вкусу;

мука.

Способ приготовления:

Соединить натертый на терке сыр, яйцо, вино, специи и соль. Всё хорошенько взбить. Добавлять муку до нужной густоты. Кляр готов!

Кляр с водкой и вином

Ингредиенты:

1 яичный желток;

50-100 г муки;

специи по вкусу;

20 мл водки;

белое вино.

Способ приготовления:

В миске взбить желток, добавить муку, специи, водку и вино.

Тщательно перемешать смесь миксером. Кляр готов!

Этот кляр идеален для различных видов мяса. Для говядины или баранины, белое вино лучше заменить красным.

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