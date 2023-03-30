Как сделать из обычной отбивной хрустящую: четыре необычных рецепта кляра
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Придаем блюду аппетитную корочку
Аппетитная, хрустящая корочка на любимых отбивных получается именно благодаря кляру. Его основа — это яйцо, мука и что-то из жидких продуктов — например, молоко или вода.
Но ведь можно кляр сделать более интересным! Его вкус можно разнообразить травами, специями или зеленью, а иногда даже алкогольными напитками. Smak предлагает 4 оригинальных варианта кляра. Главное в этом деле - хорошо перемешать все ингредиенты.
Оригинальные рецепты кляра
Кляр белковый
Ингредиенты:
- 4-5 белков;
- мука — 2-3 ст.л.;
- вода;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Белки хорошо взбить с щепоткой соли.
- Добавить 2-3 ложки муки и немного воды, чтобы получилась смесь, как на жидкие блины. Кляр готов!
Кляр тыквенный
- Ингредиенты:
- 200 г тыквы;
- 2 луковицы;
- 4 яйца;
- 0,5 стакана сливок;
- 1,5 стакана муки;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Тыкву вместе с луком пропустить через мясорубку, добавить сливки, яйца, муку.
- Хорошо перемешать, слегка взбивая вилкой.
Кляр сырный
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка сушеной зелени;
- 1 яйцо;
- 100 мл белого сухого вина;
- 1 столовая ложка тертого пармезана;
- соль и перец по вкусу;
- мука.
Способ приготовления:
- Соединить натертый на терке сыр, яйцо, вино, специи и соль.
- Всё хорошенько взбить.
- Добавлять муку до нужной густоты. Кляр готов!
Кляр с водкой и вином
Ингредиенты:
- 1 яичный желток;
- 50-100 г муки;
- специи по вкусу;
- 20 мл водки;
- белое вино.
Способ приготовления:
- В миске взбить желток, добавить муку, специи, водку и вино.
- Тщательно перемешать смесь миксером. Кляр готов!
Этот кляр идеален для различных видов мяса. Для говядины или баранины, белое вино лучше заменить красным.
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