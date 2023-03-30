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Как сделать из обычной отбивной хрустящую: четыре необычных рецепта кляра

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Кляр для отбивных
Кляр для отбивных. Фото smak.ua

Придаем блюду аппетитную корочку

Аппетитная, хрустящая корочка на любимых отбивных получается именно благодаря кляру. Его основа — это яйцо, мука и что-то из жидких продуктов — например, молоко или вода.

Но ведь можно кляр сделать более интересным! Его вкус можно разнообразить травами, специями или зеленью, а иногда даже алкогольными напитками. Smak предлагает 4 оригинальных варианта кляра. Главное в этом деле - хорошо перемешать все ингредиенты.

Оригинальные рецепты кляра

Кляр белковый

Ингредиенты:

  • 4-5 белков;
  • мука — 2-3 ст.л.;
  • вода;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Белки хорошо взбить с щепоткой соли.
  2. Добавить 2-3 ложки муки и немного воды, чтобы получилась смесь, как на жидкие блины. Кляр готов!

Кляр тыквенный

  • Ингредиенты:
  • 200 г тыквы;
  • 2 луковицы;
  • 4 яйца;
  • 0,5 стакана сливок;
  • 1,5 стакана муки;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тыкву вместе с луком пропустить через мясорубку, добавить сливки, яйца, муку.
  2. Хорошо перемешать, слегка взбивая вилкой.

Кляр сырный

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка сушеной зелени;
  • 1 яйцо;
  • 100 мл белого сухого вина;
  • 1 столовая ложка тертого пармезана;
  • соль и перец по вкусу;
  • мука.

Способ приготовления:

  1. Соединить натертый на терке сыр, яйцо, вино, специи и соль.
  2. Всё хорошенько взбить.
  3. Добавлять муку до нужной густоты. Кляр готов!

Кляр с водкой и вином

Ингредиенты:

  • 1 яичный желток;
  • 50-100 г муки;
  • специи по вкусу;
  • 20 мл водки;
  • белое вино.

Способ приготовления:

  • В миске взбить желток, добавить муку, специи, водку и вино.
  • Тщательно перемешать смесь миксером. Кляр готов!

Этот кляр идеален для различных видов мяса. Для говядины или баранины, белое вино лучше заменить красным.

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