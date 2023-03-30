Приготовьте эти куриные гнезда - и вы навсегда забудете о котлетах
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Делать блюдо в форме гнездышка не обязательно, тут главное — фантазия
Пообедать хочется чем-то вкусным и сытным, правда же? Если привычные блюда уже надоели, предлагаем отличную альтернативу — куриные гнезда с моцарелой и чери.
По рецепту Shuba фарш на блюдо можно приобрести готовый или сделать самостоятельно. Для этого просто необходимо помыть куриное филе, обсушить бумажными полотенцами и измельчить в блендере. Курицу спокойно можно заменить индейкой или телятиной, а вместо моцареллы использовать сулугуни или чеддер, главное — фантазия.
Как приготовить куриные гнезда с моцареллой в духовке
Ингредиенты на 5 порций:
- куриный фарш — 500 г;
- моцарелла — 100 г;
- помидор черри — 5 шт.;
- чеснок — 2 зубчика
- приправа "Итальянские травы", паприка, базилик, соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Зелень и чеснок мелко порубите ножом.
- В готовый куриный фарш добавьте специи по вкусу и хорошо смешайте. Сформируйте из фарша шарики и выложите их на противень, устланный пергаментной бумагой. Внутри каждого шарика сделайте небольшие углубления.
- Чтобы фарш был более густым, можно добавить несколько ложек пшеничной муки.
- На дно каждого углубления выложите смесь чеснока и зелени. Положите вымытый помидор черри и шарики моцареллы. Посыпьте каждую котлету паприкой и смесью специй по вашему вкусу.
- Поставьте куриные гнезда в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 40 минут.
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