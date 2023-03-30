Приготовьте эти куриные гнезда - и вы навсегда забудете о котлетах

Делать блюдо в форме гнездышка не обязательно, тут главное — фантазия

Пообедать хочется чем-то вкусным и сытным, правда же? Если привычные блюда уже надоели, предлагаем отличную альтернативу — куриные гнезда с моцарелой и чери.

По рецепту Shuba фарш на блюдо можно приобрести готовый или сделать самостоятельно. Для этого просто необходимо помыть куриное филе, обсушить бумажными полотенцами и измельчить в блендере. Курицу спокойно можно заменить индейкой или телятиной, а вместо моцареллы использовать сулугуни или чеддер, главное — фантазия.

Как приготовить куриные гнезда с моцареллой в духовке

Ингредиенты на 5 порций:

куриный фарш — 500 г;

моцарелла — 100 г;

помидор черри — 5 шт.;

чеснок — 2 зубчика

приправа "Итальянские травы", паприка, базилик, соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Зелень и чеснок мелко порубите ножом. В готовый куриный фарш добавьте специи по вкусу и хорошо смешайте. Сформируйте из фарша шарики и выложите их на противень, устланный пергаментной бумагой. Внутри каждого шарика сделайте небольшие углубления. Чтобы фарш был более густым, можно добавить несколько ложек пшеничной муки. На дно каждого углубления выложите смесь чеснока и зелени. Положите вымытый помидор черри и шарики моцареллы. Посыпьте каждую котлету паприкой и смесью специй по вашему вкусу. Поставьте куриные гнезда в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 40 минут.

Если хотите на обед чего-то легкого, можно приготовить куриный суп с вермишелью. Готовится недолго, а результат поразительный.