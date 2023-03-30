Очень вкусный торт "Карпатка": гости будут спрашивать рецепт
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Рельеф коржей напоминает Карпаты, а белая пудра — заснеженные вершины гор
Домашние десерты – отдельная и особая страница кулинарии. Если вы уже пробовали насыпной пирог с яблоками по рецепту бабушки, то попробуйте приготовить этот нежный заварной торт.
Если вы любите эклеры, то торт "Карпатка" — способ приготовить любимое пирожное, но в совсем другой форме. По вкусу такой десерт напоминает пломбир. Его оценят по достоинству и гости, и домашние, передает Фокус.
Ингредиенты для теста:
вода — 70 г
молоко — 70 г
масло сливочное — 60 г
мука — 100 г
соль – 1/4 ч. л.
сахар – 1/4 ч. л.
яйцо – 3 шт.
Для заварного крема:
- яйцо – 2 шт.
- молоко — 500 мл
- сахар — 130 г
- ванильный сахар — 10 г
- крахмал кукурузный — 40 г
- сливочное масло (жирность 82%) — 150 г.
Способ приготовления:
- В глубокую посуду вбиваем яйца, добавляем сахар, ванильный сахар и крахмал. Все вместе сбиваем. Разогреваем (но не кипятим) молоко, вводим в него яичную массу и варим, постоянно помешивая, до загустения. Крем накрываем в контакт пищевой пленкой и оставляем, чтобы остыл.
- Далее готовим тесто. Для этого в сосуде с толстым дном разогреваем воду, масло, молоко, соль и сахар. Когда все растворится, всыпаем просеянную муку. Тесто загустеет буквально на глазах. Через несколько минут снимаем с плиты. В теплое тесто по одному вводим яйца. Готовое тесто делим на две части – это будет два коржа, выпекаем каждый по 20 минут в духовке, разогретой до 190 градусов.
- Пока коржи пекутся, доделываем крем. В белую массу взбиваем сливочное масло, постепенно маленькими порциями вводим в него заварной крем.
- Лучше всего собирать этот торт с помощью кулинарного кольца. На дно кладем первый корж, выкладываем на него крем, а сверху еще один. Сверху посыпаем пудрой – это традиционная подача.
А если после "Карпатки" хотите приготовить что-то попроще, попробуйте рецепт чизкейка без выпечки. Это быстрый и вкусный десерт, который особенно нравится детям.