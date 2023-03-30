Очень вкусный торт "Карпатка": гости будут спрашивать рецепт

Рельеф коржей напоминает Карпаты, а белая пудра — заснеженные вершины гор

Домашние десерты – отдельная и особая страница кулинарии. Если вы уже пробовали насыпной пирог с яблоками по рецепту бабушки, то попробуйте приготовить этот нежный заварной торт.

Если вы любите эклеры, то торт "Карпатка" — способ приготовить любимое пирожное, но в совсем другой форме. По вкусу такой десерт напоминает пломбир. Его оценят по достоинству и гости, и домашние, передает Фокус.

Ингредиенты для теста:

вода — 70 г

молоко — 70 г

масло сливочное — 60 г

мука — 100 г

соль – 1/4 ч. л.

сахар – 1/4 ч. л.

яйцо – 3 шт.

Для заварного крема:

яйцо – 2 шт.

молоко — 500 мл

сахар — 130 г

ванильный сахар — 10 г

крахмал кукурузный — 40 г

сливочное масло (жирность 82%) — 150 г.

Способ приготовления:

В глубокую посуду вбиваем яйца, добавляем сахар, ванильный сахар и крахмал. Все вместе сбиваем. Разогреваем (но не кипятим) молоко, вводим в него яичную массу и варим, постоянно помешивая, до загустения. Крем накрываем в контакт пищевой пленкой и оставляем, чтобы остыл. Далее готовим тесто. Для этого в сосуде с толстым дном разогреваем воду, масло, молоко, соль и сахар. Когда все растворится, всыпаем просеянную муку. Тесто загустеет буквально на глазах. Через несколько минут снимаем с плиты. В теплое тесто по одному вводим яйца. Готовое тесто делим на две части – это будет два коржа, выпекаем каждый по 20 минут в духовке, разогретой до 190 градусов. Пока коржи пекутся, доделываем крем. В белую массу взбиваем сливочное масло, постепенно маленькими порциями вводим в него заварной крем. Лучше всего собирать этот торт с помощью кулинарного кольца. На дно кладем первый корж, выкладываем на него крем, а сверху еще один. Сверху посыпаем пудрой – это традиционная подача.

А если после "Карпатки" хотите приготовить что-то попроще, попробуйте рецепт чизкейка без выпечки. Это быстрый и вкусный десерт, который особенно нравится детям.