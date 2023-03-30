Укр

Приготовьте этот суп и забудете о других: рецепт идеального первого с грибами и сыром (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень вкусное и нежное блюдо
Очень вкусное и нежное блюдо. Фото svitreceptiv.com

Секрет – в ароматном бульоне

Если вы готовили суп с чечевицей и грибочками мы, то и этот рецепт вам понравится. Он, в отличие от супа Клопотенко, готовится уже на мясном бульоне.

Это очень нежное, ароматное и наваристое первое блюдо. Рецептом поделилась кулинарная блогерка kin_yulia.

Ингредиенты для бульона:

  • Куриное бедро — 500 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Веточки петрушки и укропа
  • Перец горошек
  • Соль

Для супа:

  • Картофель – 6 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Шампиньоны — 400 г
  • Сыр плавленый — 300 г
  • Растительное масло для жарки
  • Укроп — пара веточек

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты для бульона и варите около часа. Затем луковицу, морковку и зелень вынимаем – они уже отдали в бульон весь свой вкус.
  2. На растительном масле обжариваем лук и морковь. К бульону добавляем нарезанные шампиньоны, через 10 минут вбрасываем картофель и зажарку.
  3. Когда картофель в супе сварится, добавляем плавленый сыр и несколько минут кипятим все вместе. Затем выключаем плиту, сразу добавляем мелко порезанный укроп и перемешиваем.

Суп по этому рецепту получается наваристый, ароматный и вкусный. Попробуйте испечь к нему пампушки с чесноком по простому рецепту.

Теги:
#Рецепт #Суп