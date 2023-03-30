Приготовьте этот суп и забудете о других: рецепт идеального первого с грибами и сыром (видео)
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Секрет – в ароматном бульоне
Если вы готовили суп с чечевицей и грибочками мы, то и этот рецепт вам понравится. Он, в отличие от супа Клопотенко, готовится уже на мясном бульоне.
Это очень нежное, ароматное и наваристое первое блюдо. Рецептом поделилась кулинарная блогерка kin_yulia.
Ингредиенты для бульона:
- Куриное бедро — 500 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Веточки петрушки и укропа
- Перец горошек
- Соль
Для супа:
- Картофель – 6 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Шампиньоны — 400 г
- Сыр плавленый — 300 г
- Растительное масло для жарки
- Укроп — пара веточек
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для бульона и варите около часа. Затем луковицу, морковку и зелень вынимаем – они уже отдали в бульон весь свой вкус.
- На растительном масле обжариваем лук и морковь. К бульону добавляем нарезанные шампиньоны, через 10 минут вбрасываем картофель и зажарку.
- Когда картофель в супе сварится, добавляем плавленый сыр и несколько минут кипятим все вместе. Затем выключаем плиту, сразу добавляем мелко порезанный укроп и перемешиваем.
Суп по этому рецепту получается наваристый, ароматный и вкусный. Попробуйте испечь к нему пампушки с чесноком по простому рецепту.