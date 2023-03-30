Приготовьте этот суп и забудете о других: рецепт идеального первого с грибами и сыром (видео)

Секрет – в ароматном бульоне

Если вы готовили суп с чечевицей и грибочками мы, то и этот рецепт вам понравится. Он, в отличие от супа Клопотенко, готовится уже на мясном бульоне.

Это очень нежное, ароматное и наваристое первое блюдо. Рецептом поделилась кулинарная блогерка kin_yulia.

Ингредиенты для бульона:

Куриное бедро — 500 г

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Веточки петрушки и укропа

Перец горошек

Соль

Для супа:

Картофель – 6 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Шампиньоны — 400 г

Сыр плавленый — 300 г

Растительное масло для жарки

Укроп — пара веточек

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты для бульона и варите около часа. Затем луковицу, морковку и зелень вынимаем – они уже отдали в бульон весь свой вкус. На растительном масле обжариваем лук и морковь. К бульону добавляем нарезанные шампиньоны, через 10 минут вбрасываем картофель и зажарку. Когда картофель в супе сварится, добавляем плавленый сыр и несколько минут кипятим все вместе. Затем выключаем плиту, сразу добавляем мелко порезанный укроп и перемешиваем.

Суп по этому рецепту получается наваристый, ароматный и вкусный. Попробуйте испечь к нему пампушки с чесноком по простому рецепту.