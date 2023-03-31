Забудьте об омлете: быстрый рецепт потрясающих яиц в сырной корочке

Так просто готовить, что справится любой

Требований к завтраку у нас много — и чтобы сытный, и полезный, и быстро готовить. В запасе каждой хозяйки столько невероятных рецептов быстрого приготовления яиц, каш, тостов и блинчиков — кажется, уже невозможно что-то придумать.

Сегодня мы приготовим яйца, но по необычному рецепту Shuba — в сырной корочке. Это очень простое блюдо, для которого вам необходимо сваренные вкрутую яйца запанировать и обжарить во фритюре. Блюдо вкусное как в горячем, так и в холодном виде, так что прекрасно подойдут не только на завтрак и на перекус, но и к праздничному столу.

Как приготовить яйца в сырной корочке

Ингредиенты на 4 порции:

яйца – 5 шт.;

сыр твердый – 100 г;

мука пшеничная – 20 г;

панировочные сухари – 100 г;

молоко – 20 мл;

масло подсолнечное – 300 мл;

паприка молотая – 5 г;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Четыре яйца залейте холодной водой, доведите до кипения и варите на среднем огне 10 минут. Уложите в холодную воду, затем очистите. Сырое яйцо взбейте с молоком и солью. Сыр натрите, добавив к нему паприку. Муку и панировочные сухари насыпьте в отдельные тарелки. В сотейник налейте растительное масло и разогрейте. Вареные яйца обваляйте в муке, затем во взбитом яйце, тертом сыре, снова в муке, яйце и панировочных сухарях. Жарьте яйца во фритюре в течение 3-4 минут, переворачивая до золотистого цвета. Выложите готовые яйца на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Переложите закуску на тарелку и украсьте зеленью.

К такому необычному завтраку отлично подойдет идеальное латте. Готовим и наслаждаемся!