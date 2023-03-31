Забудьте об омлете: быстрый рецепт потрясающих яиц в сырной корочке
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Так просто готовить, что справится любой
Требований к завтраку у нас много — и чтобы сытный, и полезный, и быстро готовить. В запасе каждой хозяйки столько невероятных рецептов быстрого приготовления яиц, каш, тостов и блинчиков — кажется, уже невозможно что-то придумать.
Сегодня мы приготовим яйца, но по необычному рецепту Shuba — в сырной корочке. Это очень простое блюдо, для которого вам необходимо сваренные вкрутую яйца запанировать и обжарить во фритюре. Блюдо вкусное как в горячем, так и в холодном виде, так что прекрасно подойдут не только на завтрак и на перекус, но и к праздничному столу.
Как приготовить яйца в сырной корочке
Ингредиенты на 4 порции:
- яйца – 5 шт.;
- сыр твердый – 100 г;
- мука пшеничная – 20 г;
- панировочные сухари – 100 г;
- молоко – 20 мл;
- масло подсолнечное – 300 мл;
- паприка молотая – 5 г;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Четыре яйца залейте холодной водой, доведите до кипения и варите на среднем огне 10 минут. Уложите в холодную воду, затем очистите.
- Сырое яйцо взбейте с молоком и солью. Сыр натрите, добавив к нему паприку. Муку и панировочные сухари насыпьте в отдельные тарелки.
- В сотейник налейте растительное масло и разогрейте. Вареные яйца обваляйте в муке, затем во взбитом яйце, тертом сыре, снова в муке, яйце и панировочных сухарях.
- Жарьте яйца во фритюре в течение 3-4 минут, переворачивая до золотистого цвета.
- Выложите готовые яйца на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Переложите закуску на тарелку и украсьте зеленью.
К такому необычному завтраку отлично подойдет идеальное латте. Готовим и наслаждаемся!