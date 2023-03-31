Укр

Забудьте об омлете: быстрый рецепт потрясающих яиц в сырной корочке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Яйца в сырной корочке
Яйца в сырной корочке. Фото shuba.life

Так просто готовить, что справится любой

Требований к завтраку у нас много — и чтобы сытный, и полезный, и быстро готовить. В запасе каждой хозяйки столько невероятных рецептов быстрого приготовления яиц, каш, тостов и блинчиков — кажется, уже невозможно что-то придумать.

Сегодня мы приготовим яйца, но по необычному рецепту Shuba — в сырной корочке. Это очень простое блюдо, для которого вам необходимо сваренные вкрутую яйца запанировать и обжарить во фритюре. Блюдо вкусное как в горячем, так и в холодном виде, так что прекрасно подойдут не только на завтрак и на перекус, но и к праздничному столу.

Как приготовить яйца в сырной корочке

Ингредиенты на 4 порции:

  • яйца – 5 шт.;
  • сыр твердый – 100 г;
  • мука пшеничная – 20 г;
  • панировочные сухари – 100 г;
  • молоко – 20 мл;
  • масло подсолнечное – 300 мл;
  • паприка молотая – 5 г;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Четыре яйца залейте холодной водой, доведите до кипения и варите на среднем огне 10 минут. Уложите в холодную воду, затем очистите.
  2. Сырое яйцо взбейте с молоком и солью. Сыр натрите, добавив к нему паприку. Муку и панировочные сухари насыпьте в отдельные тарелки.
  3. В сотейник налейте растительное масло и разогрейте. Вареные яйца обваляйте в муке, затем во взбитом яйце, тертом сыре, снова в муке, яйце и панировочных сухарях.
  4. Жарьте яйца во фритюре в течение 3-4 минут, переворачивая до золотистого цвета.
  5. Выложите готовые яйца на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Переложите закуску на тарелку и украсьте зеленью.

К такому необычному завтраку отлично подойдет идеальное латте. Готовим и наслаждаемся!

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Яйца #Готовим дома