Сметут со стола за пять минут: рецепт необычного крем-супа из свеклы
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Облегченная версия нашего борща
Если вы любите наваристый борщ, такое первое блюдо также придется вам по душе. Крем-суп из свеклы и фасоли — это великолепное блюдо, которое удивит вас своим вкусом.
Сочетание сладковатой свеклы и консервированной фасоли, имеющей нежный неяркий вкус, должно вам понравиться. Суп напоминает украинский борщ, но в облегченной версии, делится Shuba. Необычное сочетание консервированной фасоли и сладковатой свеклы обязательно вам понравятся.
Как приготовить крем-суп из свеклы
Ингредиенты на 4 порции:
- свекла — 1 кг;
- фасоль белая консервированная — 800 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 40 мл;
- сливки — 200 мл;
- соль, перец, тыквенные семена — по вкусу.
Как приготовить:
- Хорошо промойте свеклу, удалите стебель, обсушите и нарежьте кусочками.
- В большую кастрюлю налейте оливковое масло, добавьте очищенный и измельченный зубчик чеснока и обжарьте его в течение нескольких минут, чтобы придать маслу аромат.
- В кастрюлю положите кусочки свеклы и перемешайте ее с маслом, чтобы ароматизировать, но будьте осторожны, чтобы она не подгорела. Убавьте огонь и влейте несколько стаканов воды, посолите и поперчите. Накройте крышкой и варите около 30-40 минут на слабом огне.
- По истечении времени приготовления выключите огонь и добавьте сливки и фасоль.
- Смешайте ингредиенты погружным блендером, приправьте солью и перцем и поставьте снова на плиту на слабый огонь на несколько минут.
- Подавайте суп из свеклы и фасоли горячим, посыпав его тыквенными семенами.
Если вам надоели обычные супы, можно приготовить суп с сухофруктами. Готовится быстро, и витаминов — тьма!