Сметут со стола за пять минут: рецепт необычного крем-супа из свеклы

Облегченная версия нашего борща

Если вы любите наваристый борщ, такое первое блюдо также придется вам по душе. Крем-суп из свеклы и фасоли — это великолепное блюдо, которое удивит вас своим вкусом.

Сочетание сладковатой свеклы и консервированной фасоли, имеющей нежный неяркий вкус, должно вам понравиться. Суп напоминает украинский борщ, но в облегченной версии, делится Shuba. Необычное сочетание консервированной фасоли и сладковатой свеклы обязательно вам понравятся.

Как приготовить крем-суп из свеклы

Ингредиенты на 4 порции:

свекла — 1 кг;

фасоль белая консервированная — 800 г;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 40 мл;

сливки — 200 мл;

соль, перец, тыквенные семена — по вкусу.

Как приготовить:

Хорошо промойте свеклу, удалите стебель, обсушите и нарежьте кусочками. В большую кастрюлю налейте оливковое масло, добавьте очищенный и измельченный зубчик чеснока и обжарьте его в течение нескольких минут, чтобы придать маслу аромат. В кастрюлю положите кусочки свеклы и перемешайте ее с маслом, чтобы ароматизировать, но будьте осторожны, чтобы она не подгорела. Убавьте огонь и влейте несколько стаканов воды, посолите и поперчите. Накройте крышкой и варите около 30-40 минут на слабом огне. По истечении времени приготовления выключите огонь и добавьте сливки и фасоль. Смешайте ингредиенты погружным блендером, приправьте солью и перцем и поставьте снова на плиту на слабый огонь на несколько минут. Подавайте суп из свеклы и фасоли горячим, посыпав его тыквенными семенами.

Если вам надоели обычные супы, можно приготовить суп с сухофруктами. Готовится быстро, и витаминов — тьма!