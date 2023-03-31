Потрясающая "Картошка" по маминому рецепту: быстрый десерт из пяти ингредиентов
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Любимое лакомство и детей, и взрослых
Помните, как в детстве мы ждали, пока мама приготовит нам что-то вкусненькое? Как мы любили невероятное печенье или вкуснейшие сырники!
Сегодня мы приготовим еще одну сладость из детства — пирожное "Картошка" по рецепту Сookbook. Безусловно, сейчас уже существует масса его вариантов, но мы приготовим еще то, из детства, классическое.
Как приготовить пирожное "Картошка"
Ингредиенты:
- печенье (сладкое, сухое) – 900 гр.;
- масло сливочное, 75% – 250 гр.;
- сгущенка/сливки – 200 гр.;
- сахарный песок – 130 гр.;
- какао-порошок – 65 гр.
Способ приготовления:
- За час-полтора до начала приготовления масло достаньте масло из холодильника.
- Подтаявшее масло перемешайте с сахаром, взбейте венчиком до образования густой пены.
- В массу постепенно добавляйте сгущенку, снова хорошо все взбейте.
- Печенье выложите в глубокое блюдо с жесткими стенками и дном, тщательно измельчите — это вы можете сделать с помощью толкушки для картофелього пюре.
- В печенье вылейте сладкую массу, все хорошо перемешайте ложкой. Не переставая мешать, добавьте в массу какао-порошок и отправьте в холодильник примерно на 35 минут.
- После охлаждения из "теста" слепите пирожное по форме картофеля. Выложите его на блюдо, покрытое пищевой фольгой и уберите в прохладное место на 40-50 минут.
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