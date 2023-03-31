Сладость не хуже магазинной: рецепт необычного десерта из ряженки за секунды

Гости точно ахнут от удивления

Есть желание порадовать себя и своих близких вкусным десертом, но не хочется стоять на кухне несколько часов? Тем более, если каждая калория на счету?

Тогда вам подойдет оригинальный десерт из ряженки по рецепту Ukr.media. Необычайная вкуснятина готовится быстро, из доступных ингредиентов, да еще и некалорийная. Огонь, а не сладость!

Как приготовить десерт из ряженки

Ингредиенты:

ряженка — 800 мл;

какао-порошок — 15 гр;

быстрорастворимый желатин – 25 г;

вода теплая кипяченая — 100 мл.;

сахар – 100 гр. (или по вкусу);

ванильный сахар – 1 ч. л.;

шоколад – для украшения.

Способ приготовления:

Быстрорастворимый желатин высыпаем в пиалу, заливаем 100 мл теплой воды, перемешиваем и отправляем в микроволновку на 30 секунд. В блендер вливаем 800 мл ряженки комнатной температуры, добавляем 100 г обычного сахара и 1 ч. л. ванильного, какао-порошок, перемешиваем в течение 10 секунд. Добавляем желатин и взбиваем все ингредиенты в течение 1 минуты. Получившуюся массу выливаем в форму, застеленную пищевой пленкой, и отправляем в холодильник на 60 минут. Затем застывший десерт достаем из формы, украшаем натертым шоколадом, нарезаем на порционные кусочки и подаем на стол.

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