Только картофель и мясо: рецепт знаменитого пастушего пирога

Проще, чем кажется

Пастуший пирог — традиционное британское блюдо. Теста в нем нет, только мясная начинка, запеченная под толстым слоем нежного картофельного пюре.

Говорят, его придумали, когда английским хозяйкам нужно было использовать остатки воскресного обеда. Сейчас это популярное ресторанное блюдо. Рецептом поделились на портале Shuba.life.

Ингредиенты для пюре:

Картофель 700 г

Соль – по вкусу

Масло сливочное 60 г

Молоко 60 г

Сметана 60 г

Перец черный молотый

Для фарша:

Оливковое масло 12 мл

Лук 1 шт.

Морковь 2 шт.

Чеснок, зубчики 2 шт.

Тимьян, веточка 1 шт.

Говяжий фарш 700 г

Зеленый горошек замороженный 150 г

Кукуруза, зерна 150 г

Мука пшеничная 50 г

Куриный бульон 130 мл

Петрушка 15 г

Способ приготовления:

Приготовьте картофельное пюре. Почистите картофель, сложите в большую кастрюлю, залейте водой, добавьте щедрую щепотку соли. Доведите до кипения и варите картофель до полного размягчения. Затем слейте воду. Помните картофель. Добавить масло, молоко и сметану. Посолите, поперчите и смещайте все. Отложите. Для начинки измельчите крупную луковицу, чеснок, очистите и мелко нашинкуйте морковь. На раскаленной сковороде пожарьте лук, морковь, чеснок и чабрец и готовьте, пока смесь не станет очень ароматной и мягкой. Добавьте говяжий фарш и готовьте до тех пор пока он не станет розовым. Лишний жир слейте. Добавьте к начинке замороженный горох и кукурузу, перемешайте и готовьте еще 3 минуты. Приправьте солью и перцем. Посыпьте мясо мукой и перемешайте, чтобы равномерно распределилось. Готовьте еще минутку и добавьте куриный бульон. Доведите фарш до кипения и дайте смеси немного загустеть. Выложите начинку из говядины в форму для запекания, сверху выложите картофельное пюре, разровняйте. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку. Пирог выпекается примерно 20-25 минут, пока жидкость из начинки не выпарится, а пюре не станет золотистого цвета.

Начинку к этому пирогу можно приготовить заранее. Готовый пирог храните в герметичной таре в холодильнике от 3 до 5 дней. А на десерт попробуйте приготовить насыпной пирог с яблоками.