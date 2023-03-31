Укр

Вкусная намазка для бутербродов, которая "спасет" даже паскудное утро

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Быстро готовится, чтобы быстро и вкусно завтракать
Быстро готовится, чтобы быстро и вкусно завтракать. Фото instagram.com/cook_with_me_at_home

Очень вкусно и полезно

Кусочек свежего ароматного багета или обжаренный тост со вкусной намазкой – прекрасное начало дня. Если вы пробовали закусочные конвертики с лавашем, попробуйте приготовить сытные бутерброды с тунцом.

Они отлично утолят голод и дадут заряд энергии. Рецептом поделились на портале Фокус.

Ингредиенты:

  • багет или тосты;
  • тунец в масле – 1 банка;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, перец по вкусу;
  • майонез – 1-2 ст.л.;
  • листья салата, зеленый лук, перепелиные яйца – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Куриные яйца вкрутую отварить и натереть на мелкой терке. С консервы слить жидкость, рыбу размять вилкой. Смешать тунец с яйцами, специями, майонезом и мелко нарезанной зеленью.
  2. Порезать на кусочки багет. Вкуснее будет, если слегка поджарить каждый кусочек по бокам до румяной корочки. Смазать хлеб рыбной массой. По желанию – посыпать мелко нарезанным луком.

Такие бутерброды станут хорошим началом дня. Особенно, если сварить к ним ароматный кофе в джезве.

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#Рецепт #Бутерброды #Затрак