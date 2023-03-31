Вкусная намазка для бутербродов, которая "спасет" даже паскудное утро

Очень вкусно и полезно

Кусочек свежего ароматного багета или обжаренный тост со вкусной намазкой – прекрасное начало дня. Если вы пробовали закусочные конвертики с лавашем, попробуйте приготовить сытные бутерброды с тунцом.

Они отлично утолят голод и дадут заряд энергии. Рецептом поделились на портале Фокус.

Ингредиенты:

багет или тосты;

тунец в масле – 1 банка;

яйца — 2 шт.;

соль, перец по вкусу;

майонез – 1-2 ст.л.;

листья салата, зеленый лук, перепелиные яйца – по желанию.

Способ приготовления:

Куриные яйца вкрутую отварить и натереть на мелкой терке. С консервы слить жидкость, рыбу размять вилкой. Смешать тунец с яйцами, специями, майонезом и мелко нарезанной зеленью. Порезать на кусочки багет. Вкуснее будет, если слегка поджарить каждый кусочек по бокам до румяной корочки. Смазать хлеб рыбной массой. По желанию – посыпать мелко нарезанным луком.

Такие бутерброды станут хорошим началом дня. Особенно, если сварить к ним ароматный кофе в джезве.