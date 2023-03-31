Вкусная намазка для бутербродов, которая "спасет" даже паскудное утро
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Очень вкусно и полезно
Кусочек свежего ароматного багета или обжаренный тост со вкусной намазкой – прекрасное начало дня. Если вы пробовали закусочные конвертики с лавашем, попробуйте приготовить сытные бутерброды с тунцом.
Они отлично утолят голод и дадут заряд энергии. Рецептом поделились на портале Фокус.
Ингредиенты:
- багет или тосты;
- тунец в масле – 1 банка;
- яйца — 2 шт.;
- соль, перец по вкусу;
- майонез – 1-2 ст.л.;
- листья салата, зеленый лук, перепелиные яйца – по желанию.
Способ приготовления:
- Куриные яйца вкрутую отварить и натереть на мелкой терке. С консервы слить жидкость, рыбу размять вилкой. Смешать тунец с яйцами, специями, майонезом и мелко нарезанной зеленью.
- Порезать на кусочки багет. Вкуснее будет, если слегка поджарить каждый кусочек по бокам до румяной корочки. Смазать хлеб рыбной массой. По желанию – посыпать мелко нарезанным луком.
Такие бутерброды станут хорошим началом дня. Особенно, если сварить к ним ароматный кофе в джезве.