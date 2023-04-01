Приготовьте детям бананы таким образом - и на завтрак они не захотят больше ничего
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Быстро готовится и еще быстрее исчезает со стола
Каждое утро любая мама решает сложнейшую задачу: что приготовить на завтрак детям? Ведь завтрак должен быть сытым и полезным, ребенку необходимо зарядиться энергией и настроением на целый день,
Сегодня мы предлагаем на завтрак легкий, быстрый и недорогой рецепт вкуснейшего лакомства — жареных бананов в карамельном соусе. Всего немного времени – и с утра ваши дети могут наслаждаться божественным завтраком. Как приготовить такую вкуснятину, знает Smak.ua.
Как приготовить жареные бананы
Ингредиенты:
- 4 больших банана;
- 3 ст. л. коричневого сахара;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 100 мл сливок жирностью 35%;
- 1 ст. л. семена кунжута;
- мороженое для подачи.
Способ приготовления:
- Обжарьте семена кунжута на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Очистите бананы, порежьте.
- Посыпьте бананы 1,5 ст. л. сахара.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и обжарьте бананы до золотистого цвета с двух сторон.
- Аккуратно переложите на тарелку и храните в тепле.
- Добавьте сахар и сливочное масло.
- Готовьте на медленном огне, пока сахар полностью не растворится и масса не станет золотистой.
- Влейте сливки и добавьте кунжут, перемешайте и готовьте еще 2 мин.
Разложите бананы по тарелкам и полейте карамельным соусом. Подавайте с шариками мороженого.
Кстати, приготовить мороженое дома — легко. Это займет немного времени, да и все, что нужно, найдете в холодильнике.