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Приготовьте детям бананы таким образом - и на завтрак они не захотят больше ничего

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Жареные бананы
Жареные бананы. Фото smak.ua

Быстро готовится и еще быстрее исчезает со стола

Каждое утро любая мама решает сложнейшую задачу: что приготовить на завтрак детям? Ведь завтрак должен быть сытым и полезным, ребенку необходимо зарядиться энергией и настроением на целый день,

Сегодня мы предлагаем на завтрак легкий, быстрый и недорогой рецепт вкуснейшего лакомства — жареных бананов в карамельном соусе. Всего немного времени – и с утра ваши дети могут наслаждаться божественным завтраком. Как приготовить такую вкуснятину, знает Smak.ua.

Как приготовить жареные бананы

Ингредиенты:

  • 4 больших банана;
  • 3 ст. л. коричневого сахара;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 100 мл сливок жирностью 35%;
  • 1 ст. л. семена кунжута;
  • мороженое для подачи.

Способ приготовления:

  1. Обжарьте семена кунжута на сухой сковороде до золотистого цвета.
  2. Очистите бананы, порежьте.
  3. Посыпьте бананы 1,5 ст. л. сахара.
  4. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и обжарьте бананы до золотистого цвета с двух сторон.
  5. Аккуратно переложите на тарелку и храните в тепле.
  6. Добавьте сахар и сливочное масло.
  7. Готовьте на медленном огне, пока сахар полностью не растворится и масса не станет золотистой.
  8. Влейте сливки и добавьте кунжут, перемешайте и готовьте еще 2 мин.

Разложите бананы по тарелкам и полейте карамельным соусом. Подавайте с шариками мороженого.

Кстати, приготовить мороженое дома — легко. Это займет немного времени, да и все, что нужно, найдете в холодильнике.

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