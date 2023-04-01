Приготовьте детям бананы таким образом - и на завтрак они не захотят больше ничего

Быстро готовится и еще быстрее исчезает со стола

Каждое утро любая мама решает сложнейшую задачу: что приготовить на завтрак детям? Ведь завтрак должен быть сытым и полезным, ребенку необходимо зарядиться энергией и настроением на целый день,

Сегодня мы предлагаем на завтрак легкий, быстрый и недорогой рецепт вкуснейшего лакомства — жареных бананов в карамельном соусе. Всего немного времени – и с утра ваши дети могут наслаждаться божественным завтраком. Как приготовить такую вкуснятину, знает Smak.ua.

Как приготовить жареные бананы

Ингредиенты:

4 больших банана;

3 ст. л. коричневого сахара;

1 ст. л. сливочного масла;

100 мл сливок жирностью 35%;

1 ст. л. семена кунжута;

мороженое для подачи.

Способ приготовления:

Обжарьте семена кунжута на сухой сковороде до золотистого цвета. Очистите бананы, порежьте. Посыпьте бананы 1,5 ст. л. сахара. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и обжарьте бананы до золотистого цвета с двух сторон. Аккуратно переложите на тарелку и храните в тепле. Добавьте сахар и сливочное масло. Готовьте на медленном огне, пока сахар полностью не растворится и масса не станет золотистой. Влейте сливки и добавьте кунжут, перемешайте и готовьте еще 2 мин.

Разложите бананы по тарелкам и полейте карамельным соусом. Подавайте с шариками мороженого.

Кстати, приготовить мороженое дома — легко. Это займет немного времени, да и все, что нужно, найдете в холодильнике.