Паска без выпечки: быстрый рецепт праздничного десерта

Просто, вкусно и недолго

Приближается самый главный христианский праздник – Пасха. Традиционно к этому дню хозяйки выпекают пасхи. Однако есть ли альтернатива дрожжевому тесту, с которым не хочется долго возиться?

Если у вас нет времени и желания печь традиционную паску, но порадовать семью вкусным пасхальным десертом хочется, то вам пригодиться этот рецепт. Shuba предлагает приготовить вкуснейшую творожную паску, которая не требует выпечки.

Как приготовить творожную паску без выпечки

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 500 г;

яйцо куриное, желток – 4 шт.;

сметана – 450 г;

масло сливочное – 100 г;

сахар – 100 г;

сахар ванильный – 15 г;

орехи, изюм – по вкусу.

Способ приготовления:

Протрите сыр через сито или воспользуйтесь блендером, сбив массу до однородности. Выложите творог в большую миску, добавьте сметану и сахар. Тщательно перемешайте. Добавьте размягченное сливочное масло и хорошо перемешайте до однородности и полного растворения сахара. Добавьте к творожной массе орешки и предварительно замоченный изюм. Также можно добавить и другие сухофрукты по вашему вкусу. Форму для кулича поставьте на тарелку, выстелите ее марлей. Выложите творожную массу, придавите чем-нибудь тяжелым и поставьте в холодильник на сутки. Паска готова!

Если же вы не против повозиться с выпеканием, то "Телеграф" ранее делился проверенным рецептом праздничной выпечки. Такая паска у вас точно получится!