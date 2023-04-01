Мандариновый смузи: потратьте три минуты, и дети будут просить полезный напиток вместо "Фанты"
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Простой рецепт напитка
Сезон мандаринов и апельсинов активно завершается. А это значит, что в супермаркетах на них неплохие скидки, а значит, можно разгуляться и приготовить что-нибудь интересное. Если вы готовили необычный мандариновый пирог на сковороде, попробуйте этот воздушный мандариново-молочный напиток.
Молочный смузи из мандаринов и замороженного банана прекрасно заменит надоевшие газировки из супермаркета. Online.ua поделился интересным способом приготовления напитка.
Ингредиенты:
- мандарины – 2 шт
- замороженный банан — 1 шт
- молоко — 1 стакан
- йогурт — ⅓ стакана
- мед – 1 ч. л.
- ванилин — по вкусу
Способ приготовления:
- Банан достаем из морозилки, режем или ломаем и кладем в чашу блендера. Туда же добавляем дольки мандаринов.
- Вливаем молоко и йогурт, добавляем мед и ванилин. 30 секунд сбиваем будущий напиток на максимальной скорости.
После этого смузи можно разливать по стаканам. Банан здесь заменяет мороженое в обычных коктейлях и добавляет особую текстуру. Его вкуса за мандаринами вы почти не почувствуете. Если вы хотите действительно банановый напиток, приготовьте питательный молочный коктейль.