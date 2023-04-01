Мандариновый смузи: потратьте три минуты, и дети будут просить полезный напиток вместо "Фанты"

Простой рецепт напитка

Сезон мандаринов и апельсинов активно завершается. А это значит, что в супермаркетах на них неплохие скидки, а значит, можно разгуляться и приготовить что-нибудь интересное. Если вы готовили необычный мандариновый пирог на сковороде, попробуйте этот воздушный мандариново-молочный напиток.

Молочный смузи из мандаринов и замороженного банана прекрасно заменит надоевшие газировки из супермаркета. Online.ua поделился интересным способом приготовления напитка.

Ингредиенты:

мандарины – 2 шт

замороженный банан — 1 шт

молоко — 1 стакан

йогурт — ⅓ стакана

мед – 1 ч. л.

ванилин — по вкусу

Способ приготовления:

Банан достаем из морозилки, режем или ломаем и кладем в чашу блендера. Туда же добавляем дольки мандаринов. Вливаем молоко и йогурт, добавляем мед и ванилин. 30 секунд сбиваем будущий напиток на максимальной скорости.

После этого смузи можно разливать по стаканам. Банан здесь заменяет мороженое в обычных коктейлях и добавляет особую текстуру. Его вкуса за мандаринами вы почти не почувствуете. Если вы хотите действительно банановый напиток, приготовьте питательный молочный коктейль.