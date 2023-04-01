Наибольшие грехи, которые допускают при выпечке паски

Кулич не удается из-за распространенных ошибок

Пасха – главный праздник христиан. Традиционно к этому празднику пекут пасочки. Это длительный и сложный процесс, к которому следует подходить с вниманием и ответственностью. Важно иметь проверенный рецепт. Но даже он не гарантирует успех.

Файни рецепты дали несколько советов, с которыми паска получится рыхлой, сочной и вкусной. С ними с такой сложной задачей справится даже любитель.

Форма для выпекания

Паски пекут и в кастрюлях, и в стаканах, и даже в жестянках из-под консервов: размер и форма значения не имеют. Но как сделать, чтобы она не приставала и легко вынималась из формы?

Для начала следует подождать, пока выпечка немного остынет. Ну и важно смазать форму сливочным маслом или жиром. А раздвижные формы решат эту проблему раз и навсегда.

Кулич пригорает в духовке

Большинство хозяек пекут паски в электрической духовке. Там часто могут подгорать дно или вершок. Основная ошибка – недостаточно разогретая печь. Тесто следует ставить, когда она хорошо раскалилась — обычно до 170°С.

Всегда есть объективные причины неудачи

Если же вы знаете свою духовку и в ней всегда подгораете "верх", то накройте пасочку пергаментной бумагой.

Кулич не пропекается

Обычно это свидетельствует о несоблюдении пропорции времени и температуры выпекания. Паски до килограмма весом пекутся примерно 30 минут, килограммовые — 45. Весом в полтора килограмма — один час.

Когда паска поднимется практически до краев формы, готовность можно проверять зубочисткой или другой деревянной палочкой. Для этого ее втыкают внутрь, если после этого палочка вынимается сухая, значит, уже пропеклась.

Не поднимается тесто

Лучше всего месить тесто в теплом помещении. Все составляющие должны иметь примерно одинаковую температуру. Когда тесто станет подходить, следует оберегать его от любых влияний. Тесто может "сесть" от легкого сквозняка, шума или даже громкого звука.

Важная деталь – глазурь. Если классические виды глазури вам не удаются, растекаются и не застывают, попробуйте приготовить эту быструю глазурь из трех ингредиентов.