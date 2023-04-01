Близкие быстро съедят: простой рецепт домашней колбасы из двух ингредиентов

Быстро, легко и невероятно вкусно

Домашняя колбаса — что может быть вкуснее и полезнее? Их можно подавать на обед или на ужин с любимыми салатами, овощными запеканками и сытными гарнирами. Ее можно давать даже детям, ведь они натуральные.

Такую вкусную молочную куриную колбасу по рецепту Shuba легко приготовить на собственной кухне. Нежная, с правильной текстурой и без примесей — только соль и любимые приправы.

Как приготовить домашнюю колбасу

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе – 500 г;

молоко – 200 г;

соль – 1/4 ч. л.;

перец черный молотый – 1/8 ч. л.;

специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе помойте и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте небольшими кусочками. Положите в чашу блендера. Залейте молоком. Добавьте соль и специи. Все тщательно измельчите до однородной массы. Выложите массу на пищевую пленку и заверните, как конфету, закрутив края и завязав для удобства. Положите в кипящую воду и варите 13-15 минут. Затем достаньте, снимите пленку. Колбасу можно подавать вместе с гарниром или салатами, поджарить на сковороде или гриле со всех сторон.

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