Про деруны и не вспомните: рецепт потрясающих картофельных биточков

Прекрасная идея на ужин

Каждая хозяйка время от времени ломает голову над вопросом, что приготовить на ужин. Родные избалованы котлетами по-киевски и невероятным домашним борщом, теперь им подавай что-то этакое.

В таком случае на помощь придут картофельные биточки. Это просто отличная идея для ужина, ведь готовятся они из картофельного пюре. За счет панировочных сухарей они приобретают хрустящую корочку, оставаясь внутри очень нежными. Пышные, аппетитные по рецепту Jisty они просто тают во рту!

Как приготовить картофельные биточки

Ингредиенты:

1 килограмм картофеля;

4 яйца;

1 луковица;

150 граммов твердого сыра;

2-3 столовых ложки муки;

панировочные сухари;

подсолнечное масло для жарки;

соль, молотый черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистить картофель в подсоленной воде и охладить. Потереть ее на средней терке, добавить мелко нарезанную луковицу, потертый сыр и 2 яйца. Все тщательно перемешать, поперчить, при необходимости посолить. Взбить с солью 2 яйца. Из картофельной массы сформировать небольшие котлеты, обвалять их в муке, обмакнуть во взбитые яйца и обвалять в сухарях. Жарить котлеты необходимо на разогретой с маслом сковороде.

К таким биточкам отлично подойдет грибной соус. Попробуйте — пальчики оближешь!