Лучшее к борщу: готовим пампушки с чесноком

Пышно, вкусно и чесночно

Наш борщ невероятно вкусный — яркий, ароматный, насыщенный. Лучшее дополнение к нему — невероятные чесночные пампушки — руки можно съесть по локоть.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить сразу много таких пампушек, потому что вы будете их кушать даже без борща. Кстати, он рекомендовал сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким, молоко немного подогреть, а сухие дрожжи обязательно проверить на свежесть.

Как приготовить пампушки с чесноком

Ингредиенты на 12 пампушек:

450 г пшеничной муки;

250 мл теплого молока;

100 г размягченного сливочного или подсолнечного масла (+ для смазывания формы);

10 г сухих дрожжей;

1 ст. л. сахара;

½ ч. л. соли.

Для начинки:

3 зубчика чеснока;

6 веточек укропа;

2 ст. л. подсолнечного масла;

1 ст. л. уксуса;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

В большой миске смешайте сначала сухие ингредиенты для теста: муку, сухие дрожжи, сахар и соль. Сахар всыпайте в другую сторону миски от дрожжей. Затем влейте 250 мл теплого молока, добавьте 100 г размягченного сливочного масла. Замесите эластичное тесто, и оставьте его в теплом месте на 45 минут, накрыв полотенцем или пищевой пленкой. Разделите тесто на 12 шариков, сформируйте пампушки. Разогрейте духовку до 180 градусов. Аккуратно разложите пончики в форму, предварительно смазанную сливочным маслом или маслом. Оставьте пончики в форме еще на 30 минут. Поставьте форму с подошедшими пончиками в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться на 25-30 минут. Для начинки очистите чеснок и очень мелко порежьте, выложите в маленькую пиалу. Помойте и обсушите укроп, порежьте и соедините с чесноком. Добавьте 2 ст. л. подсолнечного масла, уксус, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте. Полейте чесночной заправкой готовые пончики, пока еще горячие.

Кстати, к первым блюдам можно приготовить дома армянский лаваш. Невероятно вкусный — не оторваться!