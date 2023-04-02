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С этим напитком вы забудете о кофе: рецепт бодрящего имбирного чая

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Имбирный чай
Имбирный чай. Фото https://ukr.media/

Оставайтесь энергичными весь день!

Проснулись с утра вялым, да еще и кофе закончилось? Попробуйте взбодрить себя с помощью простого напитка с приятным и освежающим вкусом — имбирного чая. Возможно, вам он так придется по вкусу, что даже откажетесь от кофе по утрам!

У имбирного чая невероятное количество плюсов. Он снижает артериальное давление и образование тромбов, улучшает кровообращение, предупреждает простудные заболевания и даже помогает сжигать жир. С помощью Рixelinform попробуем его приготовить.

Как приготовить имбирный чай

Ингредиенты:

  • вода — 0,5 л;
  • зеленый чай – 15-20 г;
  • корень имбиря – 50-70 г;
  • лимон – 30 г;
  • мята – 5 г.

Способ приготовления:

  1. Необходимо положить все ингредиенты в чайник и залить горячей водой. При заваривании кипяток необязателен — зеленый чай прекрасно заваривается в 90-градусной воде.
  2. Жидкость в чайник лучше добавлять в два захода. Сначала необходимо половину воды, а через 3-4 минуты — остальную жидкость. Именно при таком заваривании лучше раскрывается аромат любого зеленого чая.
  3. Добавляем имбирь, лимон и мяту — именно эти ингредиенты сделают вас энергичным, а утро — веселее.

А вот если вы хотите удивить любимого, можно приготовить тыквенный кофе. Такое пробуждение ему точно запомнится!

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#Рецепт #Чай #Имбирный чай #Готовим дома