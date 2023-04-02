С этим напитком вы забудете о кофе: рецепт бодрящего имбирного чая

Оставайтесь энергичными весь день!

Проснулись с утра вялым, да еще и кофе закончилось? Попробуйте взбодрить себя с помощью простого напитка с приятным и освежающим вкусом — имбирного чая. Возможно, вам он так придется по вкусу, что даже откажетесь от кофе по утрам!

У имбирного чая невероятное количество плюсов. Он снижает артериальное давление и образование тромбов, улучшает кровообращение, предупреждает простудные заболевания и даже помогает сжигать жир. С помощью Рixelinform попробуем его приготовить.

Как приготовить имбирный чай

Ингредиенты:

вода — 0,5 л;

зеленый чай – 15-20 г;

корень имбиря – 50-70 г;

лимон – 30 г;

мята – 5 г.

Способ приготовления:

Необходимо положить все ингредиенты в чайник и залить горячей водой. При заваривании кипяток необязателен — зеленый чай прекрасно заваривается в 90-градусной воде. Жидкость в чайник лучше добавлять в два захода. Сначала необходимо половину воды, а через 3-4 минуты — остальную жидкость. Именно при таком заваривании лучше раскрывается аромат любого зеленого чая. Добавляем имбирь, лимон и мяту — именно эти ингредиенты сделают вас энергичным, а утро — веселее.

А вот если вы хотите удивить любимого, можно приготовить тыквенный кофе. Такое пробуждение ему точно запомнится!