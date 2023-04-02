Такого точно нет в ближайшей кофейне: рецепт гречнево-бананового пирога с необычной глазурью
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Родных за уши не оттянешь от такого десерта
Десертов такое невероятное количество, что вряд ли кого-то удивишь новым. Если хочется заморочиться — можно приготовить вкуснейшие французские эклеры. Те, кто предпочитает выпечку на скорую руку, готовят десерты без выпечки.
Сегодня предлагаем весьма необычный десерт — пирог из банана и цельнозерновой муки по рецепту Shuba. А благодаря сливочному топпингу он будет еще более совершенным. К тому же, в выпечку можно добавлять и другие сезонные фрукты и присыпать орехами.
Как приготовить гречнево-банановый пирог со сливочным топпингом
Ингредиенты на 8 порций:
Для теста:
- цельнозерновая мука — 1 ст.;
- гречневая мука — 1/2 ст.;
- корица молотая — 2 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сода пищевая — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- бананы — 4 шт.;
- сахар тростниковый коричневый — 2/3 стакана;
- яйцо куриное — 2 шт.;
- оливковое масло — 1/2 стакана;
- сметана — 1/2 стакана.
Для глазури:
- сливочный сыр — 115 г;
- греческий йогурт — 1/2 стакана;
- пудра сахарная — 1/3 стакана;
- кофе эспрессо — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для хлеба растительным маслом или сливочным маслом, а затем выстелите пергаментом.
- Смешайте цельнозерновую муку, гречневую муку, корицу, соль, пищевую соду и разрыхлитель.
- Разомните бананы и коричневый сахар, пока не останется кусочков бананов, а сахар не раствориться.
- Смешайте предварительно взбитые яйца, растительное масло и сметану. Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте резиновой лопаткой. Налейте тесто в сковороду.
- Выпекайте пирог 55–65 минут. Переместите форму на решетку и дайте пирогу остыть 30 минут.
- Взбейте сливочный творог, йогурт и соль в большой миске, чтобы не осталось комочков, добавьте сахарную пудру и эспрессо.
- Нанесите на холодный пирог глазурь.
Десерт отлично подойдет к невероятному шоколадному кофе.