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Такого точно нет в ближайшей кофейне: рецепт гречнево-бананового пирога с необычной глазурью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Гречнево-банановый хлеб
Гречнево-банановый хлеб. Фото shuba.life

Родных за уши не оттянешь от такого десерта

Десертов такое невероятное количество, что вряд ли кого-то удивишь новым. Если хочется заморочиться — можно приготовить вкуснейшие французские эклеры. Те, кто предпочитает выпечку на скорую руку, готовят десерты без выпечки.

Сегодня предлагаем весьма необычный десерт — пирог из банана и цельнозерновой муки по рецепту Shuba. А благодаря сливочному топпингу он будет еще более совершенным. К тому же, в выпечку можно добавлять и другие сезонные фрукты и присыпать орехами.

Как приготовить гречнево-банановый пирог со сливочным топпингом

Ингредиенты на 8 порций:

Для теста:

  • цельнозерновая мука — 1 ст.;
  • гречневая мука — 1/2 ст.;
  • корица молотая — 2 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сода пищевая — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
  • бананы — 4 шт.;
  • сахар тростниковый коричневый — 2/3 стакана;
  • яйцо куриное — 2 шт.;
  • оливковое масло — 1/2 стакана;
  • сметана — 1/2 стакана.

Для глазури:

  • сливочный сыр — 115 г;
  • греческий йогурт — 1/2 стакана;
  • пудра сахарная — 1/3 стакана;
  • кофе эспрессо — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для хлеба растительным маслом или сливочным маслом, а затем выстелите пергаментом.
  2. Смешайте цельнозерновую муку, гречневую муку, корицу, соль, пищевую соду и разрыхлитель.
  3. Разомните бананы и коричневый сахар, пока не останется кусочков бананов, а сахар не раствориться.
  4. Смешайте предварительно взбитые яйца, растительное масло и сметану. Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте резиновой лопаткой. Налейте тесто в сковороду.
  5. Выпекайте пирог 55–65 минут. Переместите форму на решетку и дайте пирогу остыть 30 минут.
  6. Взбейте сливочный творог, йогурт и соль в большой миске, чтобы не осталось комочков, добавьте сахарную пудру и эспрессо.
  7. Нанесите на холодный пирог глазурь.

Десерт отлично подойдет к невероятному шоколадному кофе.

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