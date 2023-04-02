Такого точно нет в ближайшей кофейне: рецепт гречнево-бананового пирога с необычной глазурью

Родных за уши не оттянешь от такого десерта

Десертов такое невероятное количество, что вряд ли кого-то удивишь новым. Если хочется заморочиться — можно приготовить вкуснейшие французские эклеры. Те, кто предпочитает выпечку на скорую руку, готовят десерты без выпечки.

Сегодня предлагаем весьма необычный десерт — пирог из банана и цельнозерновой муки по рецепту Shuba. А благодаря сливочному топпингу он будет еще более совершенным. К тому же, в выпечку можно добавлять и другие сезонные фрукты и присыпать орехами.

Как приготовить гречнево-банановый пирог со сливочным топпингом

Ингредиенты на 8 порций:

Для теста:

цельнозерновая мука — 1 ст.;

гречневая мука — 1/2 ст.;

корица молотая — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

сода пищевая — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

бананы — 4 шт.;

сахар тростниковый коричневый — 2/3 стакана;

яйцо куриное — 2 шт.;

оливковое масло — 1/2 стакана;

сметана — 1/2 стакана.

Для глазури:

сливочный сыр — 115 г;

греческий йогурт — 1/2 стакана;

пудра сахарная — 1/3 стакана;

кофе эспрессо — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для хлеба растительным маслом или сливочным маслом, а затем выстелите пергаментом. Смешайте цельнозерновую муку, гречневую муку, корицу, соль, пищевую соду и разрыхлитель. Разомните бананы и коричневый сахар, пока не останется кусочков бананов, а сахар не раствориться. Смешайте предварительно взбитые яйца, растительное масло и сметану. Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте резиновой лопаткой. Налейте тесто в сковороду. Выпекайте пирог 55–65 минут. Переместите форму на решетку и дайте пирогу остыть 30 минут. Взбейте сливочный творог, йогурт и соль в большой миске, чтобы не осталось комочков, добавьте сахарную пудру и эспрессо. Нанесите на холодный пирог глазурь.

Десерт отлично подойдет к невероятному шоколадному кофе.