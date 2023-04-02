По-украински сытно: рецепт невероятного овощного супа с галушками

Близкие оценят это шикарное блюдо

Накормить семью обедом — дело нелегкое: каждый раз приходится выдумывать что-то новое. Возможно ли разнообразить "супное" меню?

Попробуем приготовить невероятно вкусный овощной суп с помощью Shuba. Блюдо получается легким, но сытным, и сделают его таким именно галушки. Семью за уши не оттянешь!

Как приготовить овощной суп с галушками

Ингредиенты на 4 порции

Основные:

картофель — 2 шт.

морковь — 2 шт.;

кольраби — 1 шт.;

лук-порей — 1 шт.;

цветная капуста — 250 г;

стручковая фасоль — 125 г;

овощной бульон — 1.5 л;

зелень — по вкусу.

Для галушек:

вода — 250 мл;

масло сливочное — 60 г;

мука пшеничная — 125 г;

яйца — 3 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как приготовить:

Овощи помойте и очистите. Картошку нарежьте кубиками, морковью и кольраби – соломкой. Лук-порей нарежьте колечками, цветную капусту разберите на соцветие. Стручковую фасоль нарежьте кусочками. Бульон доведите до кипения, положите в него картофель, морковь, кольраби и варите 15 минут. Затем добавьте цветную капусту, фасоль, лук-порей и варите еще 10 минут. В конце посолите и поперчите суп. В другой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте масло, муку и варите, помешивая, несколько минут. Затем снимите с огня, добавьте яйца, соль, перец и хорошо размешайте. С помощью чайной ложки сделайте из теста галушки и сварите их в кипящей подсоленной воде в течение 10 минут. Достаньте из воды шумовкой. Разлейте суп в тарелки, выложите галушки и посыпьте измельченной зеленью.

К супу с галушками подойдет невероятно вкусный лаваш. К тому же, в его составе всего три ингредиента.