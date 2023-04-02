По-украински сытно: рецепт невероятного овощного супа с галушками
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Близкие оценят это шикарное блюдо
Накормить семью обедом — дело нелегкое: каждый раз приходится выдумывать что-то новое. Возможно ли разнообразить "супное" меню?
Попробуем приготовить невероятно вкусный овощной суп с помощью Shuba. Блюдо получается легким, но сытным, и сделают его таким именно галушки. Семью за уши не оттянешь!
Как приготовить овощной суп с галушками
Ингредиенты на 4 порции
Основные:
- картофель — 2 шт.
- морковь — 2 шт.;
- кольраби — 1 шт.;
- лук-порей — 1 шт.;
- цветная капуста — 250 г;
- стручковая фасоль — 125 г;
- овощной бульон — 1.5 л;
- зелень — по вкусу.
Для галушек:
- вода — 250 мл;
- масло сливочное — 60 г;
- мука пшеничная — 125 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Как приготовить:
- Овощи помойте и очистите. Картошку нарежьте кубиками, морковью и кольраби – соломкой. Лук-порей нарежьте колечками, цветную капусту разберите на соцветие. Стручковую фасоль нарежьте кусочками.
- Бульон доведите до кипения, положите в него картофель, морковь, кольраби и варите 15 минут. Затем добавьте цветную капусту, фасоль, лук-порей и варите еще 10 минут. В конце посолите и поперчите суп.
- В другой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте масло, муку и варите, помешивая, несколько минут. Затем снимите с огня, добавьте яйца, соль, перец и хорошо размешайте. С помощью чайной ложки сделайте из теста галушки и сварите их в кипящей подсоленной воде в течение 10 минут. Достаньте из воды шумовкой.
- Разлейте суп в тарелки, выложите галушки и посыпьте измельченной зеленью.
К супу с галушками подойдет невероятно вкусный лаваш. К тому же, в его составе всего три ингредиента.