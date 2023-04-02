Никакого теста: рецепт сытного пирога с капустой на обед

Вкусное и сытное блюдо с минимумом работы

Что приготовить на обед — важный вопрос, который беспокоит каждую хозяйку. Легкий куриный суп с вермишелью или паста с морепродуктами в сливочном соусе — обед должен быть сытным и полезным.

Сегодня попробуем пирог с капустой по рецепту Receptisalatov. Его приготовление облегчает тот факт, что вам не придется возиться с тестом — для основания здесь используется тонкий лаваш. В результате получится красивый пирог, напоминающий розу. Кстати, в дальнейшем можно экспериментировать с начинкой — например, добавить к капусте мясной фарш.

Как приготовить пирог из лаваша с капустой

Ингредиенты;

белокочанная капуста — 500 г;

лаваш тонкий — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

помидоры — 1 шт.;

соль — 1/2 ч.л.;

твердый сыр 50% — 50 г;

яйцо куриное — 3 шт.;

молоко — 250 мл;

сметана — 150 г;

черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук очистите, нарежьте маленькими кубиками, обжарьте до полупрозрачности. Очистите морковь, натрите на крупной терке, добавьте в лук и продолжайте жарить. Помидор нарежьте кубиками среднего размера, добавьте к овощам, перемешайте, тушите 2 минуты. Капусту нашинкуйте тонкими и короткими полосками, добавьте к овощам, перемешайте. Тушите овощи 15 минут, помешивая. Добавьте соль и перец. Для заливки взбейте яйца, добавьте сметану, влейте молоко. Перемешайте, посолите по вкусу. Лаваш разложите в один слой на ровную рабочую поверхность, разровняйте. Тушеную капусту остудите, затем нанесите тонким слоем на весь лаваш, оставляя бока пустыми. Сверните лаваш с капустой в плотный рулет. Дайте ему постоять 15 минут, чтобы немного пропитался начинкой. Нарежьте рулет на одинаковые поперечные кусочки толщиной примерно 3 см. Круглую форму для запекания смажьте сливочным маслом или положите внутрь пергамент. Выложите рулетики, сверху вылейте соус. Духовку нагрейте до 200 градусов, поставьте внутрь форму с содержимым. Запекайте пирог следующие 35-40 минут. За 10-15 минут до конца запекания присыпьте пирог мелкой стружкой сырой, обратно поставьте его в духовку. Готовый пирог остудите, извлеките из формы, присыпьте свежей зеленью. Пирог нарежьте на порционные куски, подайте на стол. Приятного аппетита!

Кстати, на лаваше можно еще приготовить быструю пиццу. В качестве начинки подойдет все, что есть в холодильнике.