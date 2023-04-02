Никакого теста: рецепт сытного пирога с капустой на обед
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Вкусное и сытное блюдо с минимумом работы
Что приготовить на обед — важный вопрос, который беспокоит каждую хозяйку. Легкий куриный суп с вермишелью или паста с морепродуктами в сливочном соусе — обед должен быть сытным и полезным.
Сегодня попробуем пирог с капустой по рецепту Receptisalatov. Его приготовление облегчает тот факт, что вам не придется возиться с тестом — для основания здесь используется тонкий лаваш. В результате получится красивый пирог, напоминающий розу. Кстати, в дальнейшем можно экспериментировать с начинкой — например, добавить к капусте мясной фарш.
Как приготовить пирог из лаваша с капустой
Ингредиенты;
- белокочанная капуста — 500 г;
- лаваш тонкий — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- помидоры — 1 шт.;
- соль — 1/2 ч.л.;
- твердый сыр 50% — 50 г;
- яйцо куриное — 3 шт.;
- молоко — 250 мл;
- сметана — 150 г;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук очистите, нарежьте маленькими кубиками, обжарьте до полупрозрачности.
- Очистите морковь, натрите на крупной терке, добавьте в лук и продолжайте жарить.
- Помидор нарежьте кубиками среднего размера, добавьте к овощам, перемешайте, тушите 2 минуты.
- Капусту нашинкуйте тонкими и короткими полосками, добавьте к овощам, перемешайте. Тушите овощи 15 минут, помешивая. Добавьте соль и перец.
- Для заливки взбейте яйца, добавьте сметану, влейте молоко. Перемешайте, посолите по вкусу.
- Лаваш разложите в один слой на ровную рабочую поверхность, разровняйте. Тушеную капусту остудите, затем нанесите тонким слоем на весь лаваш, оставляя бока пустыми.
- Сверните лаваш с капустой в плотный рулет. Дайте ему постоять 15 минут, чтобы немного пропитался начинкой. Нарежьте рулет на одинаковые поперечные кусочки толщиной примерно 3 см.
- Круглую форму для запекания смажьте сливочным маслом или положите внутрь пергамент. Выложите рулетики, сверху вылейте соус.
- Духовку нагрейте до 200 градусов, поставьте внутрь форму с содержимым. Запекайте пирог следующие 35-40 минут.
- За 10-15 минут до конца запекания присыпьте пирог мелкой стружкой сырой, обратно поставьте его в духовку.
- Готовый пирог остудите, извлеките из формы, присыпьте свежей зеленью.
- Пирог нарежьте на порционные куски, подайте на стол. Приятного аппетита!
Кстати, на лаваше можно еще приготовить быструю пиццу. В качестве начинки подойдет все, что есть в холодильнике.