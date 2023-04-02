Вместо обычного винегрета: рецепт овощного салата с булгуром
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Остро, пикантно и необычно
Булгур — популярная в последнее время крупа из сушеной дробленой пшеницы преимущественно твердых сортов. Привычные блюда с его добавлением приобретают новый вкус.
Оказывается, булгур можно использовать не только как гарнир. По рецепту Рrosalat.com.ua можно приготовить пикантный и острый салат.
Как приготовить салат с булгуром
Ингредиенты на 3 порции
Для салата:
- булгур – 1 ст.;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- морковь – 2 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- перец болгарский (красный) – 1 шт.;
- чеснок – 2 зуб.
Для заправки:
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- уксус 7% – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- горчица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Варим булгур. Готовую крупу заправляем оливковым или подсолнечным маслом.
- Делаем заправку. Для этого соединяем все составляющие.
- Готовим овощи. Перец нарезаем тонкой полоской. Морковь и огурец натираем на корейской терке. Если ее нет, то огурец режем тонкими полосками, а морковь натираем на средней терке. Чеснок мелко режем или пропускаем через чеснокодавку. Выкладываем в салатник.
- Заправляем, перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в холодильник на 45-60 минут настояться.
- Булгур необходимо выложить кольцом и сверху поместить настоявшиеся овощи. Салат с булгуром готов!
"Телеграф" делился еще одним необычным рецептом приготовления булгура. Один ингредиент — и результат превзойдет все ожидания.