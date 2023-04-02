Вместо обычного винегрета: рецепт овощного салата с булгуром

Остро, пикантно и необычно

Булгур — популярная в последнее время крупа из сушеной дробленой пшеницы преимущественно твердых сортов. Привычные блюда с его добавлением приобретают новый вкус.

Оказывается, булгур можно использовать не только как гарнир. По рецепту Рrosalat.com.ua можно приготовить пикантный и острый салат.

Как приготовить салат с булгуром

Ингредиенты на 3 порции

Для салата:

булгур – 1 ст.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

морковь – 2 шт.;

огурец – 1 шт.;

перец болгарский (красный) – 1 шт.;

чеснок – 2 зуб.

Для заправки:

оливковое масло – 2 ст. л.;

уксус 7% – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Варим булгур. Готовую крупу заправляем оливковым или подсолнечным маслом. Делаем заправку. Для этого соединяем все составляющие. Готовим овощи. Перец нарезаем тонкой полоской. Морковь и огурец натираем на корейской терке. Если ее нет, то огурец режем тонкими полосками, а морковь натираем на средней терке. Чеснок мелко режем или пропускаем через чеснокодавку. Выкладываем в салатник. Заправляем, перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в холодильник на 45-60 минут настояться. Булгур необходимо выложить кольцом и сверху поместить настоявшиеся овощи. Салат с булгуром готов!

"Телеграф" делился еще одним необычным рецептом приготовления булгура. Один ингредиент — и результат превзойдет все ожидания.