Приготовьте эти коктейли, и дети разлюбят другие напитки

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Молочный коктейль — один из любимейших лакомств детей. Давайте честно, и взрослые не прочь им полакомиться. Традиционный напиток состоит из 2-3 ингредиентов — как правило, это молоко и любое мороженое, а дальше уже ваша фантазия и желание.

Мы поделимся необычными рецептами коктейлей. По рецептам Сookbook неизвестно, на что вы потратите больше времени: на их приготовление или их поедание. Берем необходимые продукты (кстати, их не очень много), и вперед!

Рецепты молочных коктейлей с мороженым

Коктейль "Оригинальная классика"

Ингредиенты:

сливочный пломбир без добавок — 100 г;

ягоды по вкусу — 30-50 г;

молоко – 2/3 стакана.

Как приготовить:

Мороженое достаем из морозилки, даем ему немного подтаять. Ягоды моем, удаляем ножки, листья, косточки (если есть). Заливаем молоко в блендер, добавляем мороженое, взбиваем. Ягоды засыпаем после первой процедуры взбивания или перед самой подачей — так они сохраняют свой аромат и свежесть. Немного ягод оставьте для украшения. Получившаяся масса должна быть однородной, без комочков, жидкой. Если коктейль густой, просто добавляем немного молока, взбиваем блендером или перемешиваем ложкой.

Коктейль "Банановое счастье"

Ингредиенты на 2 порции:

банан – 1 шт.;

молоко – 200 мл;

сливочное мороженое – 100 гр.

Способ приготовления:

Нарезаем небольшими кусочками мороженое, закладываем в блендер. Такими же частями нарезаем банан, добавляем в мороженое, перемешиваем. В густую массу вливаем желаемое количество молока и перемешиваем.

Коктейль "Шоколадное удовольствие"

Ингредиенты на 2 порции:

сливочное мороженое без красителей и добавок – 400 гр;

молоко – 200 гр;

мед – 3 ч. л.;

шоколад – 50-60 гр;

щепотка корицы.

Как приготовить:

Нарезаем мороженое и отправляем в блендер, чтобы оно размягчилось. Шоколад растапливаем на водяной бане, затем добавляем в него мед и молоко. Можно добавить 1 ч. л. какао, если вы любите насыщенный шоколадный цвет. Снимаем кастрюлю с водяной бани, содержимое выливаем в блендер с мороженым, перемешиваем. По желанию можно подать со льдом или украсить корицей.

А вот для себя можно приготовить алкогольные коктейли на основе кофе. Вам точно понравится!