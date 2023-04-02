Приготовьте эти коктейли, и дети разлюбят другие напитки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Коктейль с мороженным
Коктейль с мороженным. Фото cookbook.in.ua

Вкусно, полезно и бесподобно!

Молочный коктейль — один из любимейших лакомств детей. Давайте честно, и взрослые не прочь им полакомиться. Традиционный напиток состоит из 2-3 ингредиентов — как правило, это молоко и любое мороженое, а дальше уже ваша фантазия и желание.

Мы поделимся необычными рецептами коктейлей. По рецептам Сookbook неизвестно, на что вы потратите больше времени: на их приготовление или их поедание. Берем необходимые продукты (кстати, их не очень много), и вперед!

Рецепты молочных коктейлей с мороженым

Коктейль "Оригинальная классика"

Ингредиенты:

  • сливочный пломбир без добавок — 100 г;
  • ягоды по вкусу — 30-50 г;
  • молоко – 2/3 стакана.

Как приготовить:

  1. Мороженое достаем из морозилки, даем ему немного подтаять.
  2. Ягоды моем, удаляем ножки, листья, косточки (если есть).
  3. Заливаем молоко в блендер, добавляем мороженое, взбиваем. Ягоды засыпаем после первой процедуры взбивания или перед самой подачей — так они сохраняют свой аромат и свежесть. Немного ягод оставьте для украшения.
  4. Получившаяся масса должна быть однородной, без комочков, жидкой. Если коктейль густой, просто добавляем немного молока, взбиваем блендером или перемешиваем ложкой.

Коктейль "Банановое счастье"

Ингредиенты на 2 порции:

  • банан – 1 шт.;
  • молоко – 200 мл;
  • сливочное мороженое – 100 гр.

Способ приготовления:

  1. Нарезаем небольшими кусочками мороженое, закладываем в блендер.
  2. Такими же частями нарезаем банан, добавляем в мороженое, перемешиваем. В густую массу вливаем желаемое количество молока и перемешиваем.

Коктейль "Шоколадное удовольствие"

Ингредиенты на 2 порции:

  • сливочное мороженое без красителей и добавок – 400 гр;
  • молоко – 200 гр;
  • мед – 3 ч. л.;
  • шоколад – 50-60 гр;
  • щепотка корицы.

Как приготовить:

  1. Нарезаем мороженое и отправляем в блендер, чтобы оно размягчилось. Шоколад растапливаем на водяной бане, затем добавляем в него мед и молоко. Можно добавить 1 ч. л. какао, если вы любите насыщенный шоколадный цвет.
  2. Снимаем кастрюлю с водяной бани, содержимое выливаем в блендер с мороженым, перемешиваем.
  3. По желанию можно подать со льдом или украсить корицей.

А вот для себя можно приготовить алкогольные коктейли на основе кофе. Вам точно понравится!

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#Рецепт #Коктейль #Мороженное #Молочный коктейль