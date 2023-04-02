Приготовьте эти коктейли, и дети разлюбят другие напитки
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Вкусно, полезно и бесподобно!
Молочный коктейль — один из любимейших лакомств детей. Давайте честно, и взрослые не прочь им полакомиться. Традиционный напиток состоит из 2-3 ингредиентов — как правило, это молоко и любое мороженое, а дальше уже ваша фантазия и желание.
Мы поделимся необычными рецептами коктейлей. По рецептам Сookbook неизвестно, на что вы потратите больше времени: на их приготовление или их поедание. Берем необходимые продукты (кстати, их не очень много), и вперед!
Рецепты молочных коктейлей с мороженым
Коктейль "Оригинальная классика"
Ингредиенты:
- сливочный пломбир без добавок — 100 г;
- ягоды по вкусу — 30-50 г;
- молоко – 2/3 стакана.
Как приготовить:
- Мороженое достаем из морозилки, даем ему немного подтаять.
- Ягоды моем, удаляем ножки, листья, косточки (если есть).
- Заливаем молоко в блендер, добавляем мороженое, взбиваем. Ягоды засыпаем после первой процедуры взбивания или перед самой подачей — так они сохраняют свой аромат и свежесть. Немного ягод оставьте для украшения.
- Получившаяся масса должна быть однородной, без комочков, жидкой. Если коктейль густой, просто добавляем немного молока, взбиваем блендером или перемешиваем ложкой.
Коктейль "Банановое счастье"
Ингредиенты на 2 порции:
- банан – 1 шт.;
- молоко – 200 мл;
- сливочное мороженое – 100 гр.
Способ приготовления:
- Нарезаем небольшими кусочками мороженое, закладываем в блендер.
- Такими же частями нарезаем банан, добавляем в мороженое, перемешиваем. В густую массу вливаем желаемое количество молока и перемешиваем.
Коктейль "Шоколадное удовольствие"
Ингредиенты на 2 порции:
- сливочное мороженое без красителей и добавок – 400 гр;
- молоко – 200 гр;
- мед – 3 ч. л.;
- шоколад – 50-60 гр;
- щепотка корицы.
Как приготовить:
- Нарезаем мороженое и отправляем в блендер, чтобы оно размягчилось. Шоколад растапливаем на водяной бане, затем добавляем в него мед и молоко. Можно добавить 1 ч. л. какао, если вы любите насыщенный шоколадный цвет.
- Снимаем кастрюлю с водяной бани, содержимое выливаем в блендер с мороженым, перемешиваем.
- По желанию можно подать со льдом или украсить корицей.
А вот для себя можно приготовить алкогольные коктейли на основе кофе. Вам точно понравится!