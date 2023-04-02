Сгущенка будет втрое вкуснее магазинной: варим за 15 минут

Понадобится всего три ингредиента

Сгущенка – продукт, который входит в основу многих домашних десертов. Без нее не обходится ни хороший вафельный торт, ни орешки из песочного теста.

Но что делать, если хочется вкусненького, а сгущенки дома нет, а на улице плохая погода и совсем не хочется идти в магазин? Решение есть – просто приготовить сгущенку дома из простых продуктов. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

Молоко – 300 мл, чем жирнее – тем лучше

Сахар — 300 г

Сливочное масло — 30 г

Способ приготовления:

В глубокой кастрюле нагреваем вместе молоко, сахар и масло. На маленьком огне доводим все до кипения. Как только вы видите, что скоро масса закипит, усиливаете огонь и варите еще 10-15 минут. Если вы видите, что что-то собирается сбегать на плиту, на несколько секунд забираете кастрюлю из огня и перемешиваете жидкость, чтобы осела. Сначала вам покажется, что все пропало и сгущенка не удалась. Но без паники – разлейте ее по банкам. Она будет загустевать одновременно с постепенным охлаждением.

Вкусную сгущенку приготовить не сложно. И она будет вкуснее магазинной. А когда масса полностью остынет и загустеет, попробуйте приготовить с ней алкогольный коктейль Боулинг в ТУ-154.