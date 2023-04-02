Очень простой рецепт невероятно сырного французского супа
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Быстро готовится – быстро съедается
Сырный крем суп – разновидность первого блюда. Сыр хорошо плавится в горячей воде и придает супу вкус. Кажется, что весь суп – это сыр. Его готовят с разными сортами сыра, с грибами, креветками, фрикадельками и т.д.
Хорошие рецепты предлагают приготовить сырный суп с курицей. Блюдо получается питательное, простое, и недорогое.
Ингредиенты:
- 500 гр куриного филе
- 200 гр плавленого сыра
- 400 гр картофеля
- 150 гр лука
- 150 гр моркови
- 180 гр сливочного масла
- 3 шт лаврового листа
- 3 шт черного перца горошком
- Соль
- Молотый черный перец
- Зелень
Способ приготовления:
- В кастрюлю на 3 литра кладем мясо. Заливаем водой – это будет бульон. Когда начнет кипеть, добавляем 1 чайную ложку соли, душистый перец и лавровый лист.
- С момента закипания варим 30 минут. Мясо вынимаем и нарезаем небольшими кусочками.
- Картофель чистим и нарезаем кубиками. Лук нарезаем мелко. Морковь натираем на терке. Плавленый сыр натираем на терке или режем на мелкий кубик.
- В кипящий бульон добавляем картофель. Пока она готовится, занимаемся зажаркой на сливочном масле. Жарим лук и морковь.
- Добавляем готовую поджарку и порезанное мясо. Варим до полной готовности картофеля. В конце добавляем плавленый сыр, ждем еще 2-3 минуты, хорошенько перемешиваем и выключаем огонь.
Перед подачей посыпаем сырный суп свежей зеленью. Подаем с гренками или невероятными пончиками с чесноком.