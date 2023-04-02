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Очень простой рецепт невероятно сырного французского супа

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусно и питательно
Очень вкусно и питательно. Фото svitreceptiv.com

Быстро готовится – быстро съедается

Сырный крем суп – разновидность первого блюда. Сыр хорошо плавится в горячей воде и придает супу вкус. Кажется, что весь суп – это сыр. Его готовят с разными сортами сыра, с грибами, креветками, фрикадельками и т.д.

Хорошие рецепты предлагают приготовить сырный суп с курицей. Блюдо получается питательное, простое, и недорогое.

Ингредиенты:

  • 500 гр куриного филе
  • 200 гр плавленого сыра
  • 400 гр картофеля
  • 150 гр лука
  • 150 гр моркови
  • 180 гр сливочного масла
  • 3 шт лаврового листа
  • 3 шт черного перца горошком
  • Соль
  • Молотый черный перец
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю на 3 литра кладем мясо. Заливаем водой – это будет бульон. Когда начнет кипеть, добавляем 1 чайную ложку соли, душистый перец и лавровый лист.
  2. С момента закипания варим 30 минут. Мясо вынимаем и нарезаем небольшими кусочками.
  3. Картофель чистим и нарезаем кубиками. Лук нарезаем мелко. Морковь натираем на терке. Плавленый сыр натираем на терке или режем на мелкий кубик.
  4. В кипящий бульон добавляем картофель. Пока она готовится, занимаемся зажаркой на сливочном масле. Жарим лук и морковь.
  5. Добавляем готовую поджарку и порезанное мясо. Варим до полной готовности картофеля. В конце добавляем плавленый сыр, ждем еще 2-3 минуты, хорошенько перемешиваем и выключаем огонь.

Перед подачей посыпаем сырный суп свежей зеленью. Подаем с гренками или невероятными пончиками с чесноком.

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#Рецепт #Сыр #Грибы #Суп