Очень простой рецепт невероятно сырного французского супа

Быстро готовится – быстро съедается

Сырный крем суп – разновидность первого блюда. Сыр хорошо плавится в горячей воде и придает супу вкус. Кажется, что весь суп – это сыр. Его готовят с разными сортами сыра, с грибами, креветками, фрикадельками и т.д.

Хорошие рецепты предлагают приготовить сырный суп с курицей. Блюдо получается питательное, простое, и недорогое.

Ингредиенты:

500 гр куриного филе

200 гр плавленого сыра

400 гр картофеля

150 гр лука

150 гр моркови

180 гр сливочного масла

3 шт лаврового листа

3 шт черного перца горошком

Соль

Молотый черный перец

Зелень

Способ приготовления:

В кастрюлю на 3 литра кладем мясо. Заливаем водой – это будет бульон. Когда начнет кипеть, добавляем 1 чайную ложку соли, душистый перец и лавровый лист. С момента закипания варим 30 минут. Мясо вынимаем и нарезаем небольшими кусочками. Картофель чистим и нарезаем кубиками. Лук нарезаем мелко. Морковь натираем на терке. Плавленый сыр натираем на терке или режем на мелкий кубик. В кипящий бульон добавляем картофель. Пока она готовится, занимаемся зажаркой на сливочном масле. Жарим лук и морковь. Добавляем готовую поджарку и порезанное мясо. Варим до полной готовности картофеля. В конце добавляем плавленый сыр, ждем еще 2-3 минуты, хорошенько перемешиваем и выключаем огонь.

Перед подачей посыпаем сырный суп свежей зеленью. Подаем с гренками или невероятными пончиками с чесноком.