Как облачка: как приготовить нежнейшие сырники

Минимум муки в рецепте

Кисломолочный сыр – отличный продукт. Из него можно испечь отличную творожную запеканку или приготовить сырники. Есть один способ, как приготовить их очень нежными.

По этому рецепту, о котором рассказали на портале Ukr.Media, сырники получаются пышные, нежные и вкусные. А еще используется минимум муки.

Ингредиенты:

Сыр сухой жирностью 5% или 9% — 500 граммов

Банан – 1 шт.

Мука – 2 ст. л. (может быть и больше в зависимости от влажности сыра и веса банана)

Сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Если творог не сухой – отжимаем с него влагу с помощью марли. Творог и банан перебиваем блендером. Должна получиться однородная масса. Добавляем сахар и муку. Если тесто хорошо держит форму, хватит одной ложки. Если тесто все еще редкое и не лепится, нужно добавить еще немного. Хорошо перемешиваем тесто. Поверхность присыпаем мукой и руками формируем сырники. Обжариваем их на смеси сливочного и растительного масла до румяной корочки. Обычно это 3-4 минуты с каждой стороны. Можно накрыть крышкой, чтобы сырники пропеклись внутри.

Лучше всего готовые сырники выкладывать на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Их подают с любимыми соусами, сметаной, вареньем, медом и т. д. А как напиток будет прекрасно смаковать молочный коктейль с бананом.