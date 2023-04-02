Как облачка: как приготовить нежнейшие сырники
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Минимум муки в рецепте
Кисломолочный сыр – отличный продукт. Из него можно испечь отличную творожную запеканку или приготовить сырники. Есть один способ, как приготовить их очень нежными.
По этому рецепту, о котором рассказали на портале Ukr.Media, сырники получаются пышные, нежные и вкусные. А еще используется минимум муки.
Ингредиенты:
- Сыр сухой жирностью 5% или 9% — 500 граммов
- Банан – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л. (может быть и больше в зависимости от влажности сыра и веса банана)
- Сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Если творог не сухой – отжимаем с него влагу с помощью марли. Творог и банан перебиваем блендером. Должна получиться однородная масса.
- Добавляем сахар и муку. Если тесто хорошо держит форму, хватит одной ложки. Если тесто все еще редкое и не лепится, нужно добавить еще немного. Хорошо перемешиваем тесто.
- Поверхность присыпаем мукой и руками формируем сырники. Обжариваем их на смеси сливочного и растительного масла до румяной корочки. Обычно это 3-4 минуты с каждой стороны. Можно накрыть крышкой, чтобы сырники пропеклись внутри.
Лучше всего готовые сырники выкладывать на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Их подают с любимыми соусами, сметаной, вареньем, медом и т. д. А как напиток будет прекрасно смаковать молочный коктейль с бананом.