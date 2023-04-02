Укр

Это реально: ужин, как в дорогом ресторане, но просто и из доступных продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень простой способ
Очень простой способ. Фото Cookist

Секрет – в пергаменте для выпечки

Семейный ужин – это всегда об общении и вкусной пище. Если хотите порадовать близких, и не так сильно заморачиваться, как, например, с пастушим пирогом, попробуйте этот рецепт курицы в пергаменте.

Все ингредиенты доступны, а процесс приготовления блюда очень прост. Рецептом разделились на портале Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 400 г
  • картофель — 500 г
  • лук репчатый — 100 г
  • морковь — 100 г
  • масло растительное — 30 г
  • соевый соус — 30 г
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • паприка и другие специи — 1 ч. ложка
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезаем куриную грудку на крупные кубики, солим, перчим и накрываем пленкой. Переходим к приготовлению заливки.
  2. Для этого соединяем растительное масло с соевым соусом, чесноком и специями. Все хорошо перемешиваем.
  3. Тонко нарезаем картофель и морковь. Лук превращаем в полукольца. Соединяем измельченные овощи с куриной грудкой, заливаем заправкой и хорошо перемешиваем. Можно немного подсолить.
  4. Условно делим блюдо на 4 части – это будут отдельные порции. Каждую перекладываем на лист пергамента.
  5. Заворачиваем все, как конфету. Края скручиваем и дополнительно перевязываем кулинарной нитью или обычной.
  6. Заготовки отправляем на горячую сухую сковороду. Накрываем крышкой и готовим на среднем огне 15 минут.
  7. Когда этот срок истечет, аккуратно переворачиваем конфеты, снова накрываем крышкой и готовим еще 10 минут.

Остается только переложить порцию на блюдо и подать на стол. К такому блюду подойдет вкусный ароматный глинтвейн.

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#Рецепт #Курица