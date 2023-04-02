Это реально: ужин, как в дорогом ресторане, но просто и из доступных продуктов

Секрет – в пергаменте для выпечки

Семейный ужин – это всегда об общении и вкусной пище. Если хотите порадовать близких, и не так сильно заморачиваться, как, например, с пастушим пирогом, попробуйте этот рецепт курицы в пергаменте.

Все ингредиенты доступны, а процесс приготовления блюда очень прост. Рецептом разделились на портале Ukr.Media.

Ингредиенты:

куриная грудка — 400 г

картофель — 500 г

лук репчатый — 100 г

морковь — 100 г

масло растительное — 30 г

соевый соус — 30 г

чеснок — 1-2 зубчика

паприка и другие специи — 1 ч. ложка

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарезаем куриную грудку на крупные кубики, солим, перчим и накрываем пленкой. Переходим к приготовлению заливки. Для этого соединяем растительное масло с соевым соусом, чесноком и специями. Все хорошо перемешиваем. Тонко нарезаем картофель и морковь. Лук превращаем в полукольца. Соединяем измельченные овощи с куриной грудкой, заливаем заправкой и хорошо перемешиваем. Можно немного подсолить. Условно делим блюдо на 4 части – это будут отдельные порции. Каждую перекладываем на лист пергамента. Заворачиваем все, как конфету. Края скручиваем и дополнительно перевязываем кулинарной нитью или обычной. Заготовки отправляем на горячую сухую сковороду. Накрываем крышкой и готовим на среднем огне 15 минут. Когда этот срок истечет, аккуратно переворачиваем конфеты, снова накрываем крышкой и готовим еще 10 минут.

Остается только переложить порцию на блюдо и подать на стол. К такому блюду подойдет вкусный ароматный глинтвейн.