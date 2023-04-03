Приготовьте яйца по этому рецепту двойную порцию: близкие точно попросят добавки

Такое блюдо приготовить может каждый

Привыкли завтракать бегом, простым омлетом или бутербродом с колбасой? Иногда на завтрак хочется немного больше, чем просто тост с маслом или тарелка хлопьев. Возможно, стоит взять слоеное тесто, яйца, пикантные колбаски и козий сыр и соединить их в чудесный завтрак?

Именно так предлагает нам позавтракать Shuba. Запеченные яйца в слоеном тесте — это завтрак, от которого тяжело отказаться! Такой завтрак не только великолепно выглядит, но еще и очень вкусный. К тому же, его легко приготовить из домашнего или купленного слоеного теста.

Как приготовить запеченные яйца в слоеном тесте

Ингредиенты на 6 порций:

слоеное тесто – 300 г;

масло сливочное – 5 г;

колбаски – 40 г;

зеленый лук – 2 г;

козий сыр – 50 г;

яйца – 6 шт.;

петрушка – 2 г;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 °С. Разрежьте слоеное тесто на 6 квадратов. Смажьте формы для кексов сливочным маслом и выложите в каждый квадрат слоеного теста. Помойте и мелко порежьте зеленый лук. Нарежьте кусочками колбаски. Положите их внутрь слоеного теста, а сверху покрошите козий творог. Разбейте по яйцу в каждую чашку и посыпьте нарезанной петрушкой, солью и перцем. Выпекайте в духовке около 25 минут, пока яйцо не приготовится, а тесто не поднимется и не станет золотистым.

Еще один вариант сытного завтрака — сытные тосты по-бельгийски. Ими вы точно накормите всю семью!