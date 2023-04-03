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Приготовьте яйца по этому рецепту двойную порцию: близкие точно попросят добавки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Запеченные яйца в слоеном тесте
Запеченные яйца в слоеном тесте. Фото shuba.life

Такое блюдо приготовить может каждый

Привыкли завтракать бегом, простым омлетом или бутербродом с колбасой? Иногда на завтрак хочется немного больше, чем просто тост с маслом или тарелка хлопьев. Возможно, стоит взять слоеное тесто, яйца, пикантные колбаски и козий сыр и соединить их в чудесный завтрак?

Именно так предлагает нам позавтракать Shuba. Запеченные яйца в слоеном тесте — это завтрак, от которого тяжело отказаться! Такой завтрак не только великолепно выглядит, но еще и очень вкусный. К тому же, его легко приготовить из домашнего или купленного слоеного теста.

Как приготовить запеченные яйца в слоеном тесте

Ингредиенты на 6 порций:

  • слоеное тесто – 300 г;
  • масло сливочное – 5 г;
  • колбаски – 40 г;
  • зеленый лук – 2 г;
  • козий сыр – 50 г;
  • яйца – 6 шт.;
  • петрушка – 2 г;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 °С.
  2. Разрежьте слоеное тесто на 6 квадратов. Смажьте формы для кексов сливочным маслом и выложите в каждый квадрат слоеного теста.
  3. Помойте и мелко порежьте зеленый лук. Нарежьте кусочками колбаски. Положите их внутрь слоеного теста, а сверху покрошите козий творог. Разбейте по яйцу в каждую чашку и посыпьте нарезанной петрушкой, солью и перцем.
  4. Выпекайте в духовке около 25 минут, пока яйцо не приготовится, а тесто не поднимется и не станет золотистым.

Еще один вариант сытного завтрака — сытные тосты по-бельгийски. Ими вы точно накормите всю семью!

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Яйца #Слоеное тесто #Готовим дома