Приготовьте яйца по этому рецепту двойную порцию: близкие точно попросят добавки
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Такое блюдо приготовить может каждый
Привыкли завтракать бегом, простым омлетом или бутербродом с колбасой? Иногда на завтрак хочется немного больше, чем просто тост с маслом или тарелка хлопьев. Возможно, стоит взять слоеное тесто, яйца, пикантные колбаски и козий сыр и соединить их в чудесный завтрак?
Именно так предлагает нам позавтракать Shuba. Запеченные яйца в слоеном тесте — это завтрак, от которого тяжело отказаться! Такой завтрак не только великолепно выглядит, но еще и очень вкусный. К тому же, его легко приготовить из домашнего или купленного слоеного теста.
Как приготовить запеченные яйца в слоеном тесте
Ингредиенты на 6 порций:
- слоеное тесто – 300 г;
- масло сливочное – 5 г;
- колбаски – 40 г;
- зеленый лук – 2 г;
- козий сыр – 50 г;
- яйца – 6 шт.;
- петрушка – 2 г;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 °С.
- Разрежьте слоеное тесто на 6 квадратов. Смажьте формы для кексов сливочным маслом и выложите в каждый квадрат слоеного теста.
- Помойте и мелко порежьте зеленый лук. Нарежьте кусочками колбаски. Положите их внутрь слоеного теста, а сверху покрошите козий творог. Разбейте по яйцу в каждую чашку и посыпьте нарезанной петрушкой, солью и перцем.
- Выпекайте в духовке около 25 минут, пока яйцо не приготовится, а тесто не поднимется и не станет золотистым.
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