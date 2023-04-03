Так готовили наши бабушки: забытый рецепт блинов в кипящем молоке

Вкусно — пальчики оближешь!

Наверняка, многие любят домашние блинчики. Они потрясающие сами по себе, с начинками или даже в салате.

Возможно их сделать еще вкуснее? Ukr.Media советует после приготовления каждый обмакнуть в кипящее молоко с маслом. Необычно, но вкус — потрясающий!

Как приготовить блины в кипящем молоке

Ингредиенты:

яйцо — 3 шт;

соль – 1 ч. л;

сахар – 60 гр;

молоко – 200 мл;

крутой кипяток — 300 мл;

мука — 1 стакан;

растительное масло – 3 ст. л.

Отдельно:

сливочное масло — 80 граммов;

молоко – 200 мл.

Как приготовить:

В большой миске взбейте яйца, соль и сахар, добавьте холодное молоко, крутой кипяток, стакан муки и растительное масло. Хорошо перемешайте все. Оставьте тесто на столе отдохнуть на 15 минут. После выпекайте блины на раскаленной сковороде. В высокой сковороде вскипятите 200 мл молока и добавьте 40 г сливочного масла. На другой стороне растопите в сковороде еще 40 г сливочного масла. Каждый блинчик, сложенный вчетверо, обмакните в кипящее молоко. Выложите на сковороду с растопленным сливочным маслом все блинчики, сложенные вчетверо, и залейте их кипящим молоком. Накройте блины крышкой и выпаривайте молоко 7-10 минут. Подавайте горячие блины к столу с вареньем или сметаной.

Бабушки умели печь вкусные блины. Они поделились с нами несколькими хитростями.