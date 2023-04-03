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Так готовили наши бабушки: забытый рецепт блинов в кипящем молоке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Блины в кипящем молоке
Блины в кипящем молоке. Фото ukr.media

Вкусно — пальчики оближешь!

Наверняка, многие любят домашние блинчики. Они потрясающие сами по себе, с начинками или даже в салате.

Возможно их сделать еще вкуснее? Ukr.Media советует после приготовления каждый обмакнуть в кипящее молоко с маслом. Необычно, но вкус — потрясающий!

Как приготовить блины в кипящем молоке

Ингредиенты:

  • яйцо — 3 шт;
  • соль – 1 ч. л;
  • сахар – 60 гр;
  • молоко – 200 мл;
  • крутой кипяток — 300 мл;
  • мука — 1 стакан;
  • растительное масло – 3 ст. л.

Отдельно:

  • сливочное масло — 80 граммов;
  • молоко – 200 мл.

Как приготовить:

  1. В большой миске взбейте яйца, соль и сахар, добавьте холодное молоко, крутой кипяток, стакан муки и растительное масло. Хорошо перемешайте все. Оставьте тесто на столе отдохнуть на 15 минут. После выпекайте блины на раскаленной сковороде.
  2. В высокой сковороде вскипятите 200 мл молока и добавьте 40 г сливочного масла. На другой стороне растопите в сковороде еще 40 г сливочного масла.
  3. Каждый блинчик, сложенный вчетверо, обмакните в кипящее молоко.
  4. Выложите на сковороду с растопленным сливочным маслом все блинчики, сложенные вчетверо, и залейте их кипящим молоком.
  5. Накройте блины крышкой и выпаривайте молоко 7-10 минут.
  6. Подавайте горячие блины к столу с вареньем или сметаной.

Бабушки умели печь вкусные блины. Они поделились с нами несколькими хитростями.

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#Рецепт #Завтрак #Блины #Готовим дома