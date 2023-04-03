Так готовили наши бабушки: забытый рецепт блинов в кипящем молоке
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Вкусно — пальчики оближешь!
Наверняка, многие любят домашние блинчики. Они потрясающие сами по себе, с начинками или даже в салате.
Возможно их сделать еще вкуснее? Ukr.Media советует после приготовления каждый обмакнуть в кипящее молоко с маслом. Необычно, но вкус — потрясающий!
Как приготовить блины в кипящем молоке
Ингредиенты:
- яйцо — 3 шт;
- соль – 1 ч. л;
- сахар – 60 гр;
- молоко – 200 мл;
- крутой кипяток — 300 мл;
- мука — 1 стакан;
- растительное масло – 3 ст. л.
Отдельно:
- сливочное масло — 80 граммов;
- молоко – 200 мл.
Как приготовить:
- В большой миске взбейте яйца, соль и сахар, добавьте холодное молоко, крутой кипяток, стакан муки и растительное масло. Хорошо перемешайте все. Оставьте тесто на столе отдохнуть на 15 минут. После выпекайте блины на раскаленной сковороде.
- В высокой сковороде вскипятите 200 мл молока и добавьте 40 г сливочного масла. На другой стороне растопите в сковороде еще 40 г сливочного масла.
- Каждый блинчик, сложенный вчетверо, обмакните в кипящее молоко.
- Выложите на сковороду с растопленным сливочным маслом все блинчики, сложенные вчетверо, и залейте их кипящим молоком.
- Накройте блины крышкой и выпаривайте молоко 7-10 минут.
- Подавайте горячие блины к столу с вареньем или сметаной.
Бабушки умели печь вкусные блины. Они поделились с нами несколькими хитростями.