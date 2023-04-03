Если дома не оказалось мяса: рецепт сочных рисовых котлет

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Вы пришли домой с желанием приготовить на ужин любимые котлеты и только дома обнаружили, что мяса нет. Возможно ли приготовить такое же вкусное блюдо из того, что есть под рукой?

Альтернатива мясным котлетам — ароматные и сочные рисовые котлеты с грибным соусом, о которых рассказывают "Прості рецепти". Это отличная замена мясу для людей, которые хотят разнообразить рацион.

Как приготовить рисовые котлеты с грибным соусом

Ингредиенты:

рис – 200 г;

сливки – 300 мл;

картофель – 2 шт.;

мука – ст. л.;

лук репчатый –1 шт.;

сливочное масло – 1 ст. л.;

морковь – 1 шт.;

грибы – 4 шт.;

яйцо куриное – 1 шт.;

орегано – ½ ч. л.;

соль – ½ ч. л.;

перец черный молотый – щепотка.

Способ приготовления:

Рис хорошо промываем, отвариваем в соленом кипятке. Картофель нужно очистить от кожуры, разрезать на 4 дольки, отварить отдельно и размять в пюре. Лук необходимо нарезать на маленькие квадратики и обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистого цвета. Измельчаем морковь и добавляем в лук, обжариваем овощи в течение нескольких минут, отправляем в картофельное пюре. Смесь из картофеля, лука и моркови отправляем в отварной рис. Туда же вбиваем яйцо, солим, добавляем черный молотый перец и орегано. Перемешиваем ингредиенты, формируем маленькие котлеты. Обжариваем на умеренном огне до румяной корочки. Для соуса нарезаем на небольшие кубики предварительно обработанные грибы, обжариваем со сливочным маслом. Когда грибы отдадут влагу, добавляем муку, сливки и готовим до загустения около 10 минут.

Кстати, мы также делились секретом приготовления котлет из гречки. Их приготовить настолько легко, что справится даже начинающий кулинар.