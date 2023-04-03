Если дома не оказалось мяса: рецепт сочных рисовых котлет
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Вы пришли домой с желанием приготовить на ужин любимые котлеты и только дома обнаружили, что мяса нет. Возможно ли приготовить такое же вкусное блюдо из того, что есть под рукой?
Альтернатива мясным котлетам — ароматные и сочные рисовые котлеты с грибным соусом, о которых рассказывают "Прості рецепти". Это отличная замена мясу для людей, которые хотят разнообразить рацион.
Как приготовить рисовые котлеты с грибным соусом
Ингредиенты:
- рис – 200 г;
- сливки – 300 мл;
- картофель – 2 шт.;
- мука – ст. л.;
- лук репчатый –1 шт.;
- сливочное масло – 1 ст. л.;
- морковь – 1 шт.;
- грибы – 4 шт.;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- орегано – ½ ч. л.;
- соль – ½ ч. л.;
- перец черный молотый – щепотка.
Способ приготовления:
- Рис хорошо промываем, отвариваем в соленом кипятке.
- Картофель нужно очистить от кожуры, разрезать на 4 дольки, отварить отдельно и размять в пюре.
- Лук необходимо нарезать на маленькие квадратики и обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистого цвета.
- Измельчаем морковь и добавляем в лук, обжариваем овощи в течение нескольких минут, отправляем в картофельное пюре.
- Смесь из картофеля, лука и моркови отправляем в отварной рис. Туда же вбиваем яйцо, солим, добавляем черный молотый перец и орегано.
- Перемешиваем ингредиенты, формируем маленькие котлеты. Обжариваем на умеренном огне до румяной корочки.
- Для соуса нарезаем на небольшие кубики предварительно обработанные грибы, обжариваем со сливочным маслом. Когда грибы отдадут влагу, добавляем муку, сливки и готовим до загустения около 10 минут.
Кстати, мы также делились секретом приготовления котлет из гречки. Их приготовить настолько легко, что справится даже начинающий кулинар.