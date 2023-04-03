Только пара взмахов руки: простой рецепт творожной паски "Тирамису"
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Такую паску очень просто приготовить, ее не нужно выпекать
Не за горами самый большой христианский праздник — Пасха. Потихоньку начинаем собирать рецепты пасок, чтобы порадовать своих близких самой вкусной.
Но что делать, если возиться с выпечкой не хочется? Предлагаем приготовить вкуснейшую творожную паску "Тирамису". По рецепту Meta она получается с невероятно с нежной кремовой текстурой и вкусной, как изысканный десерт. Да и хлопот с ней намного меньше.
Как приготовить творожную паску "Тирамису"
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- сливки 33% – 200 мл;
- масло сливочное – 70 г;
- белый шоколад – 70 г;
- желтки – 4 шт.;
- сахар – 100-130 г;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- печенье савоярди;
- шоколад – несколько кусков;
- охлажденный кофе – 200 мл.
Способ приготовления:
- Творог протрите через сито, добавьте мягкое сливочное масло, взбейте.
- Для крема необходимо прогреть сливки на среднем огне, но не кипятить. Параллельно взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром. Тонкой струйкой, продолжая взбивать, добавьте горячие сливки. Затем верните массу в сотейник и на среднем огне доведите до кипения, но не кипятите. Добавьте белый шоколад и перемешайте до его растворения.
- Готовый крем небольшими порциями добавляйте в творожную массу и взбивайте до однородности. В конце взбейте массу блендером, чтобы получить кремовую, однородную текстуру.
- Соберите паску. Для этого форму застелите мокрой марлей, на дно выложите пару ложек творожной массы, обмокните печенье в кофе и положите его на творог, сверху присыпьте тертым шоколадом. На слой творожной массы выложите снова печенье с кофе, присыпьте шоколадом и так делайте, пока не закончатся ингредиенты.
- Сверху поставьте груз и отправьте паску в холодильник на 12-24 часа. Приятного аппетита!
А если у вас дома имеется мультиварка, в ней можно приготовить потрясающую влажную паску. Такая выпечка получается ароматной и очень аппетитной.