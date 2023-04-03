Только пара взмахов руки: простой рецепт творожной паски "Тирамису"

Такую паску очень просто приготовить, ее не нужно выпекать

Не за горами самый большой христианский праздник — Пасха. Потихоньку начинаем собирать рецепты пасок, чтобы порадовать своих близких самой вкусной.

Но что делать, если возиться с выпечкой не хочется? Предлагаем приготовить вкуснейшую творожную паску "Тирамису". По рецепту Meta она получается с невероятно с нежной кремовой текстурой и вкусной, как изысканный десерт. Да и хлопот с ней намного меньше.

Как приготовить творожную паску "Тирамису"

Ингредиенты:

творог – 500 г;

сливки 33% – 200 мл;

масло сливочное – 70 г;

белый шоколад – 70 г;

желтки – 4 шт.;

сахар – 100-130 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

печенье савоярди;

шоколад – несколько кусков;

охлажденный кофе – 200 мл.

Способ приготовления:

Творог протрите через сито, добавьте мягкое сливочное масло, взбейте. Для крема необходимо прогреть сливки на среднем огне, но не кипятить. Параллельно взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром. Тонкой струйкой, продолжая взбивать, добавьте горячие сливки. Затем верните массу в сотейник и на среднем огне доведите до кипения, но не кипятите. Добавьте белый шоколад и перемешайте до его растворения. Готовый крем небольшими порциями добавляйте в творожную массу и взбивайте до однородности. В конце взбейте массу блендером, чтобы получить кремовую, однородную текстуру. Соберите паску. Для этого форму застелите мокрой марлей, на дно выложите пару ложек творожной массы, обмокните печенье в кофе и положите его на творог, сверху присыпьте тертым шоколадом. На слой творожной массы выложите снова печенье с кофе, присыпьте шоколадом и так делайте, пока не закончатся ингредиенты. Сверху поставьте груз и отправьте паску в холодильник на 12-24 часа. Приятного аппетита!

А если у вас дома имеется мультиварка, в ней можно приготовить потрясающую влажную паску. Такая выпечка получается ароматной и очень аппетитной.