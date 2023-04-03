Бюджетное блюдо порадует ваших близких: рецепт ленивых голубцов
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Готовка не заберет много времени
Любите аппетитные голубцы, но не хотите стоять у плиты? Тогда без особых хлопот можно приготовить ленивые!
Рецепт Nyam-nyam-5.com исключает необходимость заворачивать начинку для голубцов в капустные листья. Они добавляются непосредственно к фаршу — приготовить голубцы таким способом крайне легко, просто и вы сэкономите кучу времени.
Как приготовить ленивые голубцы
Ингредиенты:
- фарш 600 грамм (на вкус);
- свежая капуста — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- рис — 100 гр.;
- соль по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.
Для соуса:
- сметана — 380 гр.;
- петрушка — 1 пучок.;
- томатная паста — 100 гр.
Способ приготовления:
- Отвариваем рис до полуготовности и охлаждаем.
- Фарш смешиваем с рисом, солим, перчим по вкусу.
- Мелко нарезаем лук, морковь трем на мелкой терке и перемешиваем с фаршем.
- Капусту шинкуем или режем кубиками и отправляем в фарш.
- Добавляем в фарш одно яйцо и хорошо перемешиваем. Затем, смочив руки водой, формируем из полученной массы котлеты и выкладываем их на противень.
- Готовим соус для наших ленивых голубцов. Для этого смешиваем сметану с томатной пастой и разводим небольшим количеством кипяченой воды. Полученным соусом заливаем голубцы и помещаем в духовку. Готовить блюдо необходимо при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Ленивые голубцы нужно подавать горячим.
А для постящихся можно приготовить голубцы с картошкой. Близкие удивятся, но попросят еще.