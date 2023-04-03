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Бюджетное блюдо порадует ваших близких: рецепт ленивых голубцов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ленивые голубцы
Ленивые голубцы. Фото nyam-nyam-5.com

Готовка не заберет много времени

Любите аппетитные голубцы, но не хотите стоять у плиты? Тогда без особых хлопот можно приготовить ленивые!

Рецепт Nyam-nyam-5.com исключает необходимость заворачивать начинку для голубцов в капустные листья. Они добавляются непосредственно к фаршу — приготовить голубцы таким способом крайне легко, просто и вы сэкономите кучу времени.

Как приготовить ленивые голубцы

Ингредиенты:

  • фарш 600 грамм (на вкус);
  • свежая капуста — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • рис — 100 гр.;
  • соль по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Для соуса:

  • сметана — 380 гр.;
  • петрушка — 1 пучок.;
  • томатная паста — 100 гр.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем рис до полуготовности и охлаждаем.
  2. Фарш смешиваем с рисом, солим, перчим по вкусу.
  3. Мелко нарезаем лук, морковь трем на мелкой терке и перемешиваем с фаршем.
  4. Капусту шинкуем или режем кубиками и отправляем в фарш.
  5. Добавляем в фарш одно яйцо и хорошо перемешиваем. Затем, смочив руки водой, формируем из полученной массы котлеты и выкладываем их на противень.
  6. Готовим соус для наших ленивых голубцов. Для этого смешиваем сметану с томатной пастой и разводим небольшим количеством кипяченой воды. Полученным соусом заливаем голубцы и помещаем в духовку. Готовить блюдо необходимо при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Ленивые голубцы нужно подавать горячим.

А для постящихся можно приготовить голубцы с картошкой. Близкие удивятся, но попросят еще.

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