Необычная закуска: от этого кекса с сыром все будут в восторге

Можно использовать в качестве закуски или гарнира

Закусочный кекс с сыром и сладким перцем отлично подойдет для легкого перекуса. Его можно подавать к супу, как невероятные пампушки с чесноком, или брать с собой на пикник.

Также это вкусное и легкое дополнение к любому гарниру. Рецептом поделились на портале "Женский мир".

Ингредиенты:

Масло сливочное – 100 г

Яйцо куриное – 3 шт

Соль – 1/2 ч. л.

Молоко – 40 мл

Специи – 1/2 ч. л.

Сыр твердый – 80 г

Мука пшеничная – 110 г

Разрыхлитель теста – 1 ч. л.

Перец сладкий (у нас 1/2 красного и 1/2 желтого) – 1 шт.

Перец сладкий (зеленый) – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Масло — 3 ст. л.

Кунжут – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Перец моем, очищаем от семян, нарезаем полосками. Чистим и нарезаем пластинками чеснок. Обжариваем перец с чесноком на растительном масле на среднем огне. Делаем это, пока перец не станет мягким. Растапливаем сливочное масло. В отдельном сосуде смешиваем яйца, соль и специи. Вливаем молоко и не горячее масло. Хорошенько перемешиваем. Сыр натираем на мелкой терке. Перекладываем в миску в остальные продукты, хорошо перемешиваем. В это время включаем духовой шкаф на 180 градусов. Муку с разрыхлителем для теста просеиваем. Тщательно перемешиваем. К готовому тесту добавляем обжаренный перец (без растительного масла, в котором он жарился). Несколько полосочек можно оставить для декора. Хорошо перемешиваем. Распределяем тесто в форме. Если форма силиконовая, то ее ничем не нужно застилать. Другую можно застелить пергаментом или смазать сливочным маслом. Сверху раскладываем перчики. Готовим в раскаленной духовке в течение 30-35 мин. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Такой кекс станет отличным гарниром для основного блюда, например, запеченного мяса, или быть самостоятельной закуской. Также его можно готовить вместо хлеба к первым блюдам, таким как постный суп с чечевицей и грибами.