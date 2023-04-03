Необычная закуска: от этого кекса с сыром все будут в восторге
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Можно использовать в качестве закуски или гарнира
Закусочный кекс с сыром и сладким перцем отлично подойдет для легкого перекуса. Его можно подавать к супу, как невероятные пампушки с чесноком, или брать с собой на пикник.
Также это вкусное и легкое дополнение к любому гарниру. Рецептом поделились на портале "Женский мир".
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 100 г
- Яйцо куриное – 3 шт
- Соль – 1/2 ч. л.
- Молоко – 40 мл
- Специи – 1/2 ч. л.
- Сыр твердый – 80 г
- Мука пшеничная – 110 г
- Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
- Перец сладкий (у нас 1/2 красного и 1/2 желтого) – 1 шт.
- Перец сладкий (зеленый) – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Масло — 3 ст. л.
- Кунжут – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Перец моем, очищаем от семян, нарезаем полосками. Чистим и нарезаем пластинками чеснок.
- Обжариваем перец с чесноком на растительном масле на среднем огне. Делаем это, пока перец не станет мягким.
- Растапливаем сливочное масло. В отдельном сосуде смешиваем яйца, соль и специи. Вливаем молоко и не горячее масло. Хорошенько перемешиваем.
- Сыр натираем на мелкой терке. Перекладываем в миску в остальные продукты, хорошо перемешиваем. В это время включаем духовой шкаф на 180 градусов.
- Муку с разрыхлителем для теста просеиваем. Тщательно перемешиваем. К готовому тесту добавляем обжаренный перец (без растительного масла, в котором он жарился). Несколько полосочек можно оставить для декора. Хорошо перемешиваем.
- Распределяем тесто в форме. Если форма силиконовая, то ее ничем не нужно застилать. Другую можно застелить пергаментом или смазать сливочным маслом. Сверху раскладываем перчики.
- Готовим в раскаленной духовке в течение 30-35 мин. Готовность проверяем деревянной палочкой.
Такой кекс станет отличным гарниром для основного блюда, например, запеченного мяса, или быть самостоятельной закуской. Также его можно готовить вместо хлеба к первым блюдам, таким как постный суп с чечевицей и грибами.