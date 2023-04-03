Простые продукты и пять минут: три необычных салата с кукурузой
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Три рецепта за раз
Подготовили для вас подборку интересных салатов с консервированной кукурузой. Кстати, сухарики, входящие в состав одного из рецептов, можно приготовить дома – будет и вкуснее, и полезнее.
В общей сложности это три интересных салата, которых объединяет один ингредиент — консервированная кукуруза. Рецептами поделились на портале Cooktips.
Салат с сухариками и полукопченой колбасой
Идеальный вариант салата на случай, если вдруг нагрянули гости, а в холодильнике пропадают остатки полукопченой колбасы. Можно брать и копченую — это сделает блюдо более ароматным.
Ингредиенты:
- 100 г колбасы
- 1 банка кукурузы
- 100 г сыра
- 2 огурца
- майонез
- сухарики
- зелень
Способ приготовления:
Нарезаем колбасу, творог и огурцы на тонкую соломку. Добавляем кукурузу и заправляем майонезом.
Можно не солить – в продуктах соли достаточно. Перед самой подачей салат присыпаем сухариками и зеленью.
Салат с кукурузой и консервированной рыбой
Для этого рецепта подойдут любые рыбные консервы. Это может быть тунец, сайра или сардины в масле.
Ингредиенты:
- 250 г рыбных консервов
- 3 яйца
- 150 г кукурузы
- 50 г риса
- 1 луковица
- майонез
Способ приготовления:
Отвариваем рис и яйца. Яйца нарезаем, рыбу мне вилкой. Для заправки используем немного растительного масла от рыбы и майонез.
Салат с картофелем и курицей
Закуска по этому рецепту получится питательная и вкусная. Салат настолько сытный, что может и полностью обеспечить обед или ужин.
Ингредиенты:
- 300 г картофеля
- 200 г кукурузы
- 100 г курицы
- пучок зелени
- пучок зеленого лука
- сметана
- соль, перец
Способ приготовления:
Отвариваем картошку и курицу. Крошим их достаточно большими кусочками. Укроп и лук мелко режем. Все ингредиенты смешиваем в миске. Добавляем кукурузу и заправляем салат сметаной.
Блюда из этой подборки подойдут как для ежедневного употребления, так и для праздничного стола. Так же, как закусочные конвертики с лавашем.