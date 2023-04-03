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Простые продукты и пять минут: три необычных салата с кукурузой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эти салаты объединяет кукуруза
Эти салаты объединяет кукуруза. Фото Сегодня

Три рецепта за раз

Подготовили для вас подборку интересных салатов с консервированной кукурузой. Кстати, сухарики, входящие в состав одного из рецептов, можно приготовить дома – будет и вкуснее, и полезнее.

В общей сложности это три интересных салата, которых объединяет один ингредиент — консервированная кукуруза. Рецептами поделились на портале Cooktips.

Салат с сухариками и полукопченой колбасой

Идеальный вариант салата на случай, если вдруг нагрянули гости, а в холодильнике пропадают остатки полукопченой колбасы. Можно брать и копченую — это сделает блюдо более ароматным.

Ингредиенты:

  • 100 г колбасы
  • 1 банка кукурузы
  • 100 г сыра
  • 2 огурца
  • майонез
  • сухарики
  • зелень

Способ приготовления:

Нарезаем колбасу, творог и огурцы на тонкую соломку. Добавляем кукурузу и заправляем майонезом.

Можно не солить – в продуктах соли достаточно. Перед самой подачей салат присыпаем сухариками и зеленью.

Салат с кукурузой и консервированной рыбой

Для этого рецепта подойдут любые рыбные консервы. Это может быть тунец, сайра или сардины в масле.

Ингредиенты:

  • 250 г рыбных консервов
  • 3 яйца
  • 150 г кукурузы
  • 50 г риса
  • 1 луковица
  • майонез

Способ приготовления:

Отвариваем рис и яйца. Яйца нарезаем, рыбу мне вилкой. Для заправки используем немного растительного масла от рыбы и майонез.

Салат с картофелем и курицей

Закуска по этому рецепту получится питательная и вкусная. Салат настолько сытный, что может и полностью обеспечить обед или ужин.

Ингредиенты:

  • 300 г картофеля
  • 200 г кукурузы
  • 100 г курицы
  • пучок зелени
  • пучок зеленого лука
  • сметана
  • соль, перец

Способ приготовления:

Отвариваем картошку и курицу. Крошим их достаточно большими кусочками. Укроп и лук мелко режем. Все ингредиенты смешиваем в миске. Добавляем кукурузу и заправляем салат сметаной.

Блюда из этой подборки подойдут как для ежедневного употребления, так и для праздничного стола. Так же, как закусочные конвертики с лавашем.

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