Простые продукты и пять минут: три необычных салата с кукурузой

Три рецепта за раз

Подготовили для вас подборку интересных салатов с консервированной кукурузой. Кстати, сухарики, входящие в состав одного из рецептов, можно приготовить дома – будет и вкуснее, и полезнее.

В общей сложности это три интересных салата, которых объединяет один ингредиент — консервированная кукуруза. Рецептами поделились на портале Cooktips.

Салат с сухариками и полукопченой колбасой

Идеальный вариант салата на случай, если вдруг нагрянули гости, а в холодильнике пропадают остатки полукопченой колбасы. Можно брать и копченую — это сделает блюдо более ароматным.

Ингредиенты:

100 г колбасы

1 банка кукурузы

100 г сыра

2 огурца

майонез

сухарики

зелень

Способ приготовления:

Нарезаем колбасу, творог и огурцы на тонкую соломку. Добавляем кукурузу и заправляем майонезом.

Можно не солить – в продуктах соли достаточно. Перед самой подачей салат присыпаем сухариками и зеленью.

Салат с кукурузой и консервированной рыбой

Для этого рецепта подойдут любые рыбные консервы. Это может быть тунец, сайра или сардины в масле.

Ингредиенты:

250 г рыбных консервов

3 яйца

150 г кукурузы

50 г риса

1 луковица

майонез

Способ приготовления:

Отвариваем рис и яйца. Яйца нарезаем, рыбу мне вилкой. Для заправки используем немного растительного масла от рыбы и майонез.

Салат с картофелем и курицей

Закуска по этому рецепту получится питательная и вкусная. Салат настолько сытный, что может и полностью обеспечить обед или ужин.

Ингредиенты:

300 г картофеля

200 г кукурузы

100 г курицы

пучок зелени

пучок зеленого лука

сметана

соль, перец

Способ приготовления:

Отвариваем картошку и курицу. Крошим их достаточно большими кусочками. Укроп и лук мелко режем. Все ингредиенты смешиваем в миске. Добавляем кукурузу и заправляем салат сметаной.

Блюда из этой подборки подойдут как для ежедневного употребления, так и для праздничного стола. Так же, как закусочные конвертики с лавашем.