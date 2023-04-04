"Хитрый" блин: готовим сытный и быстрый завтрак за пару минут
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А главное — никакой муки и теста с утра.
Завтрак — важный прием пищи. Хочется, чтобы он был сытным, вкусным и чтобы времени на его приготовление ушло немного. Что делать, если овсянка надоела и не радует даже пышный омлет?
С помощью "Простих рецептів" мы приготовим сегодня "хитрый" блин. Почему хитрый? Потому что нам не придется возиться с мукой, месить тесто, а завтрак получится невероятно аппетитным.
Как приготовить "хитрый" блин
Ингредиенты:
- лаваш – 120 г;
- подсолнечное масло – ч. л.;
- молоко – 100 мл;
- соль – щепотка;
- ветчина – 100 г;
- куриное яйцо – 1шт.;
- сыр – 100 г.
Способ приготовления:
- В глубокую тару разбиваем яйцо, солим и перчим по вкусу. Взбиваем яйцо до однородности, пока не раствориться соль.
- В яйцо выливаем молоко, перемешиваем.
- Лаваш нарезаем короткими и тонкими полосками, добавляем к яично-молочной жидкости. Оставляем лаваш пропитываться жидкостью на 5-7 минут.
- В это время мелко нарезаем колбасу, трем сыр на средней терке.
- Колбасу и сыр перемешиваем с массой из лаваша, яйца и молока.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. На среднем огне обжариваем смесь 7 минут под закрытой крышкой.
- Затем переворачиваем блинчик, жарим под крышкой 5 минут. Завтрак готов, приятного аппетита.
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