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"Хитрый" блин: готовим сытный и быстрый завтрак за пару минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Хитрый блин с колбасой и сыром
Хитрый блин с колбасой и сыром. Фото appetito.com.ua

А главное — никакой муки и теста с утра.

Завтрак — важный прием пищи. Хочется, чтобы он был сытным, вкусным и чтобы времени на его приготовление ушло немного. Что делать, если овсянка надоела и не радует даже пышный омлет?

С помощью "Простих рецептів" мы приготовим сегодня "хитрый" блин. Почему хитрый? Потому что нам не придется возиться с мукой, месить тесто, а завтрак получится невероятно аппетитным.

Как приготовить "хитрый" блин

Ингредиенты:

  • лаваш – 120 г;
  • подсолнечное масло – ч. л.;
  • молоко – 100 мл;
  • соль – щепотка;
  • ветчина – 100 г;
  • куриное яйцо – 1шт.;
  • сыр – 100 г.

Способ приготовления:

  1. В глубокую тару разбиваем яйцо, солим и перчим по вкусу. Взбиваем яйцо до однородности, пока не раствориться соль.
  2. В яйцо выливаем молоко, перемешиваем.
  3. Лаваш нарезаем короткими и тонкими полосками, добавляем к яично-молочной жидкости. Оставляем лаваш пропитываться жидкостью на 5-7 минут.
  4. В это время мелко нарезаем колбасу, трем сыр на средней терке.
  5. Колбасу и сыр перемешиваем с массой из лаваша, яйца и молока.
  6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. На среднем огне обжариваем смесь 7 минут под закрытой крышкой.
  7. Затем переворачиваем блинчик, жарим под крышкой 5 минут. Завтрак готов, приятного аппетита.

А на обед можно приготовить бесподобный пирог с капустой. Его преимущество в том, что можно экспериментировать с начинкой.

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