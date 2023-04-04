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Шикарная закуска за минимум денег: два ингредиента - и вкуснятина готова

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Рулетики с сыром и ветчиной
Рулетики с сыром и ветчиной. Фото pinterest.com

Вкусно, дешево и быстро

Эффектно оформленные закуски всегда возбуждают аппетит, украшают любой праздничный стол и повышают настроение. А сколько комплиментов можно услышать в свой адрес!

Предлагаем еще одну невероятную закуску как на праздничный стол, так и на каждый день — вкусные рулетики с сыром и ветчиной. По рецепту Gurman.co.ua готовятся они просто, но смотрятся очень аппетитно.

Как приготовить рулетики с сыром и ветчиной

Ингредиенты:

  • 200 г куриной ветчины;
  • 130 г голландского творога;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 80 г майонеза;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления:

  1. Натираем сыр на мелкой терке.
  2. Измельчаем чеснок с помощью чеснокодавки, добавляем в сыр.
  3. Туда же отправляем перец и майонез.
  4. Нарезаем тонкими кружочками ветчину. Тут мы можем схитрить и купить ветчину сразу нарезанную. Главное, чтобы кусочки были тоненькими, иначе ветчина при скручивании может сломаться.
  5. На край нарезанной ветчины необходимо положить сырную начинку. Заготовку закручиваем в рулетик и закрепляем шпажкой. Закуска готова, кушаем с удовольствием.

Кстати, любимый майонез для закуски можно сделать дома. Это займет немного времени, а результат — сногсшибательный.

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