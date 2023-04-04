Шикарная закуска за минимум денег: два ингредиента - и вкуснятина готова

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Эффектно оформленные закуски всегда возбуждают аппетит, украшают любой праздничный стол и повышают настроение. А сколько комплиментов можно услышать в свой адрес!

Предлагаем еще одну невероятную закуску как на праздничный стол, так и на каждый день — вкусные рулетики с сыром и ветчиной. По рецепту Gurman.co.ua готовятся они просто, но смотрятся очень аппетитно.

Как приготовить рулетики с сыром и ветчиной

Ингредиенты:

200 г куриной ветчины;

130 г голландского творога;

2 зубчика чеснока;

80 г майонеза;

черный молотый перец.

Способ приготовления:

Натираем сыр на мелкой терке. Измельчаем чеснок с помощью чеснокодавки, добавляем в сыр. Туда же отправляем перец и майонез. Нарезаем тонкими кружочками ветчину. Тут мы можем схитрить и купить ветчину сразу нарезанную. Главное, чтобы кусочки были тоненькими, иначе ветчина при скручивании может сломаться. На край нарезанной ветчины необходимо положить сырную начинку. Заготовку закручиваем в рулетик и закрепляем шпажкой. Закуска готова, кушаем с удовольствием.

Кстати, любимый майонез для закуски можно сделать дома. Это займет немного времени, а результат — сногсшибательный.