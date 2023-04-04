Добавьте в котлеты этот продукт - и гости не остановятся, пока не съедят все
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Один овощ — и блюдо изменится
В приготовлении котлет много секретов. Можно добавить в фарш минеральную воду, можно сделать рисовые котлеты — каждая хозяйка пробует что-то свое.
Сегодня мы попробуем добавить в фарш капусту по совету "Простих рецептів" — так они будут иметь более насыщенный вкус. Попробовав однажды эти котлеты, вы снова и снова будете к ним возвращаться.
Как приготовить котлеты с капустой
Ингредиенты:
- 300 г капусты;
- 300 г говяжьего фарша;
- 300 г куриного фарша;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка петрушки;
- 0,5 чайной ложки паприки и черного перца;
- 1 яйцо;
- 1 чайная ложка соли;
- панировочные сухари;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Пропускаем через мясорубку ингредиенты: капусту, лук, чеснок, говяжье и куриное мясо.
- Добавляем паприку, черный перец и по желанию — петрушку. Сюда же разбиваем одно яйцо, перемешиваем до однородности.
- Отделяем небольшой кусочек фарша и формируем котлету. Обваливаем в панировочных сухарях.Также поступаем со всеми котлетами.
- На разогретую сковороду с маслом выкладываем котлеты. Жарим с двух сторон до румяной корочки.
- Перекладываем горячие изделия на противень и накрываем фольгой, заворачиваем края.
- Теперь отправляем котлеты в духовку, разогретую до 200 градусов и запекаем около 20 минут.
Не менее вкусными получаются и котлеты из гречки. Это отличный вариант для тех, кто постится.