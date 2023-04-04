Добавьте в котлеты этот продукт - и гости не остановятся, пока не съедят все

Один овощ — и блюдо изменится

В приготовлении котлет много секретов. Можно добавить в фарш минеральную воду, можно сделать рисовые котлеты — каждая хозяйка пробует что-то свое.

Сегодня мы попробуем добавить в фарш капусту по совету "Простих рецептів" — так они будут иметь более насыщенный вкус. Попробовав однажды эти котлеты, вы снова и снова будете к ним возвращаться.

Как приготовить котлеты с капустой

Ингредиенты:

300 г капусты;

300 г говяжьего фарша;

300 г куриного фарша;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 столовая ложка петрушки;

0,5 чайной ложки паприки и черного перца;

1 яйцо;

1 чайная ложка соли;

панировочные сухари;

растительное масло.

Способ приготовления:

Пропускаем через мясорубку ингредиенты: капусту, лук, чеснок, говяжье и куриное мясо. Добавляем паприку, черный перец и по желанию — петрушку. Сюда же разбиваем одно яйцо, перемешиваем до однородности. Отделяем небольшой кусочек фарша и формируем котлету. Обваливаем в панировочных сухарях.Также поступаем со всеми котлетами. На разогретую сковороду с маслом выкладываем котлеты. Жарим с двух сторон до румяной корочки. Перекладываем горячие изделия на противень и накрываем фольгой, заворачиваем края. Теперь отправляем котлеты в духовку, разогретую до 200 градусов и запекаем около 20 минут.

Не менее вкусными получаются и котлеты из гречки. Это отличный вариант для тех, кто постится.