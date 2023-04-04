Укр

Добавьте в котлеты этот продукт - и гости не остановятся, пока не съедят все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Котлеты с капустой
Котлеты с капустой. Фото pinterest.com

Один овощ — и блюдо изменится

В приготовлении котлет много секретов. Можно добавить в фарш минеральную воду, можно сделать рисовые котлеты — каждая хозяйка пробует что-то свое.

Сегодня мы попробуем добавить в фарш капусту по совету "Простих рецептів" — так они будут иметь более насыщенный вкус. Попробовав однажды эти котлеты, вы снова и снова будете к ним возвращаться.

Как приготовить котлеты с капустой

Ингредиенты:

  • 300 г капусты;
  • 300 г говяжьего фарша;
  • 300 г куриного фарша;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 столовая ложка петрушки;
  • 0,5 чайной ложки паприки и черного перца;
  • 1 яйцо;
  • 1 чайная ложка соли;
  • панировочные сухари;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Пропускаем через мясорубку ингредиенты: капусту, лук, чеснок, говяжье и куриное мясо.
  2. Добавляем паприку, черный перец и по желанию — петрушку. Сюда же разбиваем одно яйцо, перемешиваем до однородности.
  3. Отделяем небольшой кусочек фарша и формируем котлету. Обваливаем в панировочных сухарях.Также поступаем со всеми котлетами.
  4. На разогретую сковороду с маслом выкладываем котлеты. Жарим с двух сторон до румяной корочки.
  5. Перекладываем горячие изделия на противень и накрываем фольгой, заворачиваем края.
  6. Теперь отправляем котлеты в духовку, разогретую до 200 градусов и запекаем около 20 минут.

Не менее вкусными получаются и котлеты из гречки. Это отличный вариант для тех, кто постится.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Котлеты #Готовим дома #Приготовление котлет