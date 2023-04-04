Только хлеб и картофель: такая закуска точно спасет вас от голода
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Недорого, вкусно и сытно
Если какое-нибудь блюдо со временем все же начинает надоедать или приедаться, то такого точно нельзя сказать о бутербродах. Это самая популярная закуска во всем мире, которую готовят из самых разных ингредиентов. Бутерброды уместны и актуальны хоть каждый день.
Но даже к приготовлению бутербродов необходимо подходить с творчеством и фантазией, тогда ваше блюдо получится изысканным и вкусным. С помощью Jisty.com.ua приготовим горячие бутерброды, которые идеально подойдут для сытного завтрака или для перекуса. В качестве начинки у нас будет картофель, поэтому по вкусу бутерброды немного напоминают деруны.
Как приготовить бутерброды с тертым картофелем
Ингредиенты:
- 4 картофелины;
- 400 г хлеба или батона;
- 1 ст. ложка масла;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Натереть сырой картофель на терке, посолить, поперчить по вкусу.
- Хлеб или батон порезать, сверху умеренно выложить картофель.
- Картофельной стороной осторожно выложить бутерброды на разогретую с маслом сковородку, жарить до золотистого цвета.
- Переворачивать хлеб не нужно – жарить только с одной стороны.
Бутерброды прекрасно сочетаются с потрясающим борщом или салатами. Их также можно подать к чаю или кофе как самостоятельное блюдо с чаем или кофе.