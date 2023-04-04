Только хлеб и картофель: такая закуска точно спасет вас от голода

Недорого, вкусно и сытно

Если какое-нибудь блюдо со временем все же начинает надоедать или приедаться, то такого точно нельзя сказать о бутербродах. Это самая популярная закуска во всем мире, которую готовят из самых разных ингредиентов. Бутерброды уместны и актуальны хоть каждый день.

Но даже к приготовлению бутербродов необходимо подходить с творчеством и фантазией, тогда ваше блюдо получится изысканным и вкусным. С помощью Jisty.com.ua приготовим горячие бутерброды, которые идеально подойдут для сытного завтрака или для перекуса. В качестве начинки у нас будет картофель, поэтому по вкусу бутерброды немного напоминают деруны.

Как приготовить бутерброды с тертым картофелем

Ингредиенты:

4 картофелины;

400 г хлеба или батона;

1 ст. ложка масла;

соль, перец.

Способ приготовления:

Натереть сырой картофель на терке, посолить, поперчить по вкусу. Хлеб или батон порезать, сверху умеренно выложить картофель. Картофельной стороной осторожно выложить бутерброды на разогретую с маслом сковородку, жарить до золотистого цвета. Переворачивать хлеб не нужно – жарить только с одной стороны.

Бутерброды прекрасно сочетаются с потрясающим борщом или салатами. Их также можно подать к чаю или кофе как самостоятельное блюдо с чаем или кофе.