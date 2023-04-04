Невероятный вкус без усилий и выпечки: творожная паска "Три шоколада" (видео)
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Интересный рецепт вкусного обрядового десерта
Пасха не за горами. Предлагаем приготовить интересную адаптацию классической творожной паски без выпечки. Кондитеры давно знают торт "Три шоколада", а что если приготовить по его принципу паску?
Рецептом поделилась блогерка с канала Anny.Cooking. Десерт по этому рецепту получается очень нежным, в меру сладким и вкусным.
Ингредиенты:
- творог — 500 г
- мягкое сливочное масло — 100 г
- сметана — 100 г
- сахарная пудра — 100 г
- ваниль
- белый, молочный и черный шоколад – по 60 г
- шоколад, шоколадные яички, миндаль — для декора
Способ приготовления:
- Соединяем творог, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль. Перебиваем блендером и сразу делим на 3 равные части.
- В удобную тарелку кладем форму. Выстилаем ее сложенной в 2-3 раза марлей.
- К каждой из частей творожной массы добавляем растопленный шоколад. Растопить его можно в микроволновке или на водяной бане.
- Каждую часть перемешиваем и поочередно выкладываем в форму. По рецепту классического торта, на дно (которое станет верхом пасочки) кладем массу с белым шоколадом, на нее – с молочным, а затем – часть с черным шоколадом. Заворачиваем марлю, кладем сверху небольшой груз и на ночь ставим в холодильник.
- Утром раскрываем марлю и осторожно переворачиваем форму с паской на тарелку. Снимаем марлю.
Паску можно украсить орешками, шоколадом или декором из него. Также собрали для вас главные ошибки, которые допускают при выпекании классической дрожжевой паски.