Невероятный вкус без усилий и выпечки: творожная паска "Три шоколада" (видео)

Интересный рецепт вкусного обрядового десерта

Пасха не за горами. Предлагаем приготовить интересную адаптацию классической творожной паски без выпечки. Кондитеры давно знают торт "Три шоколада", а что если приготовить по его принципу паску?

Рецептом поделилась блогерка с канала Anny.Cooking. Десерт по этому рецепту получается очень нежным, в меру сладким и вкусным.

Ингредиенты:

творог — 500 г

мягкое сливочное масло — 100 г

сметана — 100 г

сахарная пудра — 100 г

ваниль

белый, молочный и черный шоколад – по 60 г

шоколад, шоколадные яички, миндаль — для декора

Способ приготовления:

Соединяем творог, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль. Перебиваем блендером и сразу делим на 3 равные части. В удобную тарелку кладем форму. Выстилаем ее сложенной в 2-3 раза марлей. К каждой из частей творожной массы добавляем растопленный шоколад. Растопить его можно в микроволновке или на водяной бане. Каждую часть перемешиваем и поочередно выкладываем в форму. По рецепту классического торта, на дно (которое станет верхом пасочки) кладем массу с белым шоколадом, на нее – с молочным, а затем – часть с черным шоколадом. Заворачиваем марлю, кладем сверху небольшой груз и на ночь ставим в холодильник. Утром раскрываем марлю и осторожно переворачиваем форму с паской на тарелку. Снимаем марлю.

Паску можно украсить орешками, шоколадом или декором из него. Также собрали для вас главные ошибки, которые допускают при выпекании классической дрожжевой паски.