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Невероятный вкус без усилий и выпечки: творожная паска "Три шоколада" (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такую интересную пасочку просто приготовить
Такую интересную пасочку просто приготовить. Фото Pteat

Интересный рецепт вкусного обрядового десерта

Пасха не за горами. Предлагаем приготовить интересную адаптацию классической творожной паски без выпечки. Кондитеры давно знают торт "Три шоколада", а что если приготовить по его принципу паску?

Рецептом поделилась блогерка с канала Anny.Cooking. Десерт по этому рецепту получается очень нежным, в меру сладким и вкусным.

Ингредиенты:

  • творог — 500 г
  • мягкое сливочное масло — 100 г
  • сметана — 100 г
  • сахарная пудра — 100 г
  • ваниль
  • белый, молочный и черный шоколад – по 60 г
  • шоколад, шоколадные яички, миндаль — для декора

Способ приготовления:

  1. Соединяем творог, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль. Перебиваем блендером и сразу делим на 3 равные части.
  2. В удобную тарелку кладем форму. Выстилаем ее сложенной в 2-3 раза марлей.
  3. К каждой из частей творожной массы добавляем растопленный шоколад. Растопить его можно в микроволновке или на водяной бане.
  4. Каждую часть перемешиваем и поочередно выкладываем в форму. По рецепту классического торта, на дно (которое станет верхом пасочки) кладем массу с белым шоколадом, на нее – с молочным, а затем – часть с черным шоколадом. Заворачиваем марлю, кладем сверху небольшой груз и на ночь ставим в холодильник.
  5. Утром раскрываем марлю и осторожно переворачиваем форму с паской на тарелку. Снимаем марлю.

Паску можно украсить орешками, шоколадом или декором из него. Также собрали для вас главные ошибки, которые допускают при выпекании классической дрожжевой паски.

Теги:
#Рецепт #Пасха #Паска #Великдень