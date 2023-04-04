Нужна только банка и скумбрия: рецепт бюджетного ужина для всей семьи
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Такое блюдо подойдет к любому гарниру
Невероятно вкусная и аппетитная скумбрия — любимое блюдо многих. Она содержит огромное количество полезных веществ, среди которых витамины группы А и B а также фосфор, магний, калий. К тому же, приготовить ее можно разными способами на любой вкус.
Любители скумбрии точно оценят и это блюдо из свежей скумбрии. Ukr.Media предлагает запечь рыбу в банке в собственном соку, вместе с овощами и приправами. Готовится она быстро и без неприятного рыбного запаха на всю кухню. Такое блюдо вы точно полюбите!
Как запечь скумбрию в банке
Ингредиенты:
- скумбрия мороженая – 2 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- сельдерей — 1 стебель;
- зеленое яблоко – 1 шт.;
- соль, душистый перец, черный перец, гвоздика — по вкусу
Способ приготовления:
- Скумбрию разделать, нарезать на кусочки. Посолить, поперчить. Овощи и яблоко порезать соломкой, также посолить и поперчить.
- Сложить в банку слоями овощи, специи, рыбу и снова овощи, специи.
- Накрыть фольгой. Готовить в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут.
Такая рыба с овощами, яблоком, специями подходит абсолютно любому гарниру — и к безупречно сваренному рису, и к любимому картофельному пюре.