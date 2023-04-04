Нужна только банка и скумбрия: рецепт бюджетного ужина для всей семьи

Такое блюдо подойдет к любому гарниру

Невероятно вкусная и аппетитная скумбрия — любимое блюдо многих. Она содержит огромное количество полезных веществ, среди которых витамины группы А и B а также фосфор, магний, калий. К тому же, приготовить ее можно разными способами на любой вкус.

Любители скумбрии точно оценят и это блюдо из свежей скумбрии. Ukr.Media предлагает запечь рыбу в банке в собственном соку, вместе с овощами и приправами. Готовится она быстро и без неприятного рыбного запаха на всю кухню. Такое блюдо вы точно полюбите!

Как запечь скумбрию в банке

Ингредиенты:

скумбрия мороженая – 2 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

сельдерей — 1 стебель;

зеленое яблоко – 1 шт.;

соль, душистый перец, черный перец, гвоздика — по вкусу

Способ приготовления:

Скумбрию разделать, нарезать на кусочки. Посолить, поперчить. Овощи и яблоко порезать соломкой, также посолить и поперчить. Сложить в банку слоями овощи, специи, рыбу и снова овощи, специи. Накрыть фольгой. Готовить в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

Такая рыба с овощами, яблоком, специями подходит абсолютно любому гарниру — и к безупречно сваренному рису, и к любимому картофельному пюре.