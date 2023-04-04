Добавьте два дешевых ингредиента – и котлеты будут невероятными (видео)

Очень вкусные куриные котлеты

К таким котлеткам подойдет любой гарнир — будь то идеальное картофельное пюре или полезные каши. Кстати, мы рассказывали секреты, с которыми крупы будут вкуснее.

Котлеты по этому рецепту получаются вкусные и сочные. Рецептом поделилась блогерка с канала Ann.cooking.

Ингредиенты:

500-600 г куриного фарша

1/4 батона(с корочкой или без)

1 средняя морковь

1 средний лук

1 яйцо

2-3 зубчика чеснока

соль, перец, орегано, масло

+ 1 ст. л. панировочных сухарей, если фарш слишком влажный

Способ приготовления:

Хлеб замачиваем в воде или молоке. На мелкой терке натираем морковь, чеснок и лук. Размоченный хлебушек максимально отжимаем от воды/молока. Разминаем в однородную массу. Смешиваем все вместе: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок. Вбиваем в массу яйцо, солим перчим. Также добавляем щедрую щепотку орегано. Формируем котлеты. Проще это сделать, если будете смачивать руки водой. Одна котлетка выходит примерно из одной столовой ложки фарша. Обжариваем их с обеих сторон на умеренном огне.

А в следующий раз попробуйте приготовить традиционный британский пастушьий пирог. Это блюдо будет по вкусу любителям котлет с картофельным пюре.