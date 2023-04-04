Добавьте два дешевых ингредиента – и котлеты будут невероятными (видео)
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Очень вкусные куриные котлеты
К таким котлеткам подойдет любой гарнир — будь то идеальное картофельное пюре или полезные каши. Кстати, мы рассказывали секреты, с которыми крупы будут вкуснее.
Котлеты по этому рецепту получаются вкусные и сочные. Рецептом поделилась блогерка с канала Ann.cooking.
Ингредиенты:
- 500-600 г куриного фарша
- 1/4 батона(с корочкой или без)
- 1 средняя морковь
- 1 средний лук
- 1 яйцо
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, перец, орегано, масло
- + 1 ст. л. панировочных сухарей, если фарш слишком влажный
Способ приготовления:
- Хлеб замачиваем в воде или молоке. На мелкой терке натираем морковь, чеснок и лук.
- Размоченный хлебушек максимально отжимаем от воды/молока. Разминаем в однородную массу.
- Смешиваем все вместе: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок. Вбиваем в массу яйцо, солим перчим. Также добавляем щедрую щепотку орегано.
- Формируем котлеты. Проще это сделать, если будете смачивать руки водой. Одна котлетка выходит примерно из одной столовой ложки фарша. Обжариваем их с обеих сторон на умеренном огне.
А в следующий раз попробуйте приготовить традиционный британский пастушьий пирог. Это блюдо будет по вкусу любителям котлет с картофельным пюре.