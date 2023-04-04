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Добавьте два дешевых ингредиента – и котлеты будут невероятными (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Есть несколько нюансов приготовления
Есть несколько нюансов приготовления. Фото static.1000.menu

Очень вкусные куриные котлеты

К таким котлеткам подойдет любой гарнир — будь то идеальное картофельное пюре или полезные каши. Кстати, мы рассказывали секреты, с которыми крупы будут вкуснее.

Котлеты по этому рецепту получаются вкусные и сочные. Рецептом поделилась блогерка с канала Ann.cooking.

Ингредиенты:

  • 500-600 г куриного фарша
  • 1/4 батона(с корочкой или без)
  • 1 средняя морковь
  • 1 средний лук
  • 1 яйцо
  • 2-3 зубчика чеснока
  • соль, перец, орегано, масло
  • + 1 ст. л. панировочных сухарей, если фарш слишком влажный

Способ приготовления:

  1. Хлеб замачиваем в воде или молоке. На мелкой терке натираем морковь, чеснок и лук.
  2. Размоченный хлебушек максимально отжимаем от воды/молока. Разминаем в однородную массу.
  3. Смешиваем все вместе: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок. Вбиваем в массу яйцо, солим перчим. Также добавляем щедрую щепотку орегано.
  4. Формируем котлеты. Проще это сделать, если будете смачивать руки водой. Одна котлетка выходит примерно из одной столовой ложки фарша. Обжариваем их с обеих сторон на умеренном огне.

А в следующий раз попробуйте приготовить традиционный британский пастушьий пирог. Это блюдо будет по вкусу любителям котлет с картофельным пюре.

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#Рецепт #Котлеты