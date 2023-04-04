Недорогая закуска выручит на любой праздник: нужно всего три ингредиента

Такая ароматная, что сразу улетит со стола

Мы придумали невероятное количество закусок, которые подойдут и к праздничному столу, и на повседневный перекус. Здесь и бесподобные салаты, и необычные намазки.

Удивительно вкусная и интересная закуска получится из шпрота и хлеба, если приготовить ее в форме канапе. Для большой компании, по любому поводу, к застолью — она будет всегда уместна. Такое угощение по рецепту Gurman.co.ua никогда не надоедает — ваша семья или гости с удовольствием попробуют такое пикантное, вкусное угощение. Еще один плюс такой закуски — их просто готовить. Вам понадобятся только нож и доступные продукты.

Как приготовить закуску из шпрот, черного хлеба и чеснока

Ингредиенты:

10 кусочков черного (бородинского) хлеба;

150 г шпротов;

2 соленых огурца;

40 г майонеза;

15 г зеленого лука;

1 чесночный зубчик.

Способ приготовления:

Каждый ломтик хлеба необходимо разрезать наискось и подсушить в духовке. Зубчик чеснока также разрезаем пополам и натираем им горячий хлеб. В майонез добавим мелко нарезанный зеленый лук. Огурцы режем наискось тонкими слайсами. После того как кусочки хлеба остынут, смазываем майонезным соусом. Сверху укладываем огуречный ломтик и одну рыбку. Закуску украшаем перьями зеленого лука. Закуска готова, приятного аппетита!

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