Недорогая закуска выручит на любой праздник: нужно всего три ингредиента
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Такая ароматная, что сразу улетит со стола
Мы придумали невероятное количество закусок, которые подойдут и к праздничному столу, и на повседневный перекус. Здесь и бесподобные салаты, и необычные намазки.
Удивительно вкусная и интересная закуска получится из шпрота и хлеба, если приготовить ее в форме канапе. Для большой компании, по любому поводу, к застолью — она будет всегда уместна. Такое угощение по рецепту Gurman.co.ua никогда не надоедает — ваша семья или гости с удовольствием попробуют такое пикантное, вкусное угощение. Еще один плюс такой закуски — их просто готовить. Вам понадобятся только нож и доступные продукты.
Как приготовить закуску из шпрот, черного хлеба и чеснока
Ингредиенты:
- 10 кусочков черного (бородинского) хлеба;
- 150 г шпротов;
- 2 соленых огурца;
- 40 г майонеза;
- 15 г зеленого лука;
- 1 чесночный зубчик.
Способ приготовления:
- Каждый ломтик хлеба необходимо разрезать наискось и подсушить в духовке.
- Зубчик чеснока также разрезаем пополам и натираем им горячий хлеб.
- В майонез добавим мелко нарезанный зеленый лук.
- Огурцы режем наискось тонкими слайсами.
- После того как кусочки хлеба остынут, смазываем майонезным соусом.
- Сверху укладываем огуречный ломтик и одну рыбку.
- Закуску украшаем перьями зеленого лука. Закуска готова, приятного аппетита!
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