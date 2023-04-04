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Недорогая закуска выручит на любой праздник: нужно всего три ингредиента

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Закуска из шпрот
Закуска из шпрот. Фото pinterest.com

Такая ароматная, что сразу улетит со стола

Мы придумали невероятное количество закусок, которые подойдут и к праздничному столу, и на повседневный перекус. Здесь и бесподобные салаты, и необычные намазки.

Удивительно вкусная и интересная закуска получится из шпрота и хлеба, если приготовить ее в форме канапе. Для большой компании, по любому поводу, к застолью — она будет всегда уместна. Такое угощение по рецепту Gurman.co.ua никогда не надоедает — ваша семья или гости с удовольствием попробуют такое пикантное, вкусное угощение. Еще один плюс такой закуски — их просто готовить. Вам понадобятся только нож и доступные продукты.

Как приготовить закуску из шпрот, черного хлеба и чеснока

Ингредиенты:

  • 10 кусочков черного (бородинского) хлеба;
  • 150 г шпротов;
  • 2 соленых огурца;
  • 40 г майонеза;
  • 15 г зеленого лука;
  • 1 чесночный зубчик.

Способ приготовления:

  1. Каждый ломтик хлеба необходимо разрезать наискось и подсушить в духовке.
  2. Зубчик чеснока также разрезаем пополам и натираем им горячий хлеб.
  3. В майонез добавим мелко нарезанный зеленый лук.
  4. Огурцы режем наискось тонкими слайсами.
  5. После того как кусочки хлеба остынут, смазываем майонезным соусом.
  6. Сверху укладываем огуречный ломтик и одну рыбку.
  7. Закуску украшаем перьями зеленого лука. Закуска готова, приятного аппетита!

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#Рецепт #Закуска #Шпроты #Готовим дома