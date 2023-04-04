Пол часа – и готово: очень нежное печенье без муки и сахара
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Аж тает во рту
Мы уже рассказывали о сложных рецептах десертов — вроде торта "Карпатка" или легендарного Тирольского пирога. Но каждый раз так сильно возиться не хочется. Предлагаем приготовить простое и диетическое печенье на кокосовой стружке.
Творожное печенье готовится просто и быстро, а получается очень нежным. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- Творог мелкозернистый – 200 гр
- Кокосовая стружка – 50 гр
- Белок 3 шт
- Подсластитель стевия – 1,5 ч.л.
- Ванилин — щепотка
Способ приготовления:
- В миске соединяем сыр, подсластитель и ванилин. Хорошо все перемешиваем лопаткой или блендером.
- К творожной массе добавляем мелкую кокосовую стружку. Снова хорошо перемешиваем.
- Миксером взбиваем белки трех яиц до стойких пиков. Поэтапно добавляем меренг к творожно-кокосовой смеси. Делаем это маленькими порциями, сразу лопаткой размешивая тесто снизу-вверх.
- Сначала формируем из теста шарики, а затем их слегка приплюскиваем. Выходят толстенькие лепешки.
- Печенье выпекаем в предварительно разогретой до 160° духовке около 35-40 минут. Лучше выбрать режим "верх-низ".
Готовое печенье достаем из духовки. Даем ему немного остыть, а затем снимаем с листа. Это отличный сладкий перекус и просто десерт. Отлично будет смотреться на столе с имбирным чаем.