Пол часа – и готово: очень нежное печенье без муки и сахара

Аж тает во рту

Мы уже рассказывали о сложных рецептах десертов — вроде торта "Карпатка" или легендарного Тирольского пирога. Но каждый раз так сильно возиться не хочется. Предлагаем приготовить простое и диетическое печенье на кокосовой стружке.

Творожное печенье готовится просто и быстро, а получается очень нежным. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

Творог мелкозернистый – 200 гр

Кокосовая стружка – 50 гр

Белок 3 шт

Подсластитель стевия – 1,5 ч.л.

Ванилин — щепотка

Способ приготовления:

В миске соединяем сыр, подсластитель и ванилин. Хорошо все перемешиваем лопаткой или блендером.

К творожной массе добавляем мелкую кокосовую стружку. Снова хорошо перемешиваем.

Миксером взбиваем белки трех яиц до стойких пиков. Поэтапно добавляем меренг к творожно-кокосовой смеси. Делаем это маленькими порциями, сразу лопаткой размешивая тесто снизу-вверх.

Сначала формируем из теста шарики, а затем их слегка приплюскиваем. Выходят толстенькие лепешки.

Печенье выпекаем в предварительно разогретой до 160° духовке около 35-40 минут. Лучше выбрать режим "верх-низ".

Готовое печенье достаем из духовки. Даем ему немного остыть, а затем снимаем с листа. Это отличный сладкий перекус и просто десерт. Отлично будет смотреться на столе с имбирным чаем.