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Пол часа – и готово: очень нежное печенье без муки и сахара

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Диетическое и вкусное
Диетическое и вкусное. Фото pinterest.com

Аж тает во рту

Мы уже рассказывали о сложных рецептах десертов — вроде торта "Карпатка" или легендарного Тирольского пирога. Но каждый раз так сильно возиться не хочется. Предлагаем приготовить простое и диетическое печенье на кокосовой стружке.

Творожное печенье готовится просто и быстро, а получается очень нежным. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • Творог мелкозернистый – 200 гр
  • Кокосовая стружка – 50 гр
  • Белок 3 шт
  • Подсластитель стевия – 1,5 ч.л.
  • Ванилин — щепотка

Способ приготовления:

  • В миске соединяем сыр, подсластитель и ванилин. Хорошо все перемешиваем лопаткой или блендером.
  • К творожной массе добавляем мелкую кокосовую стружку. Снова хорошо перемешиваем.
  • Миксером взбиваем белки трех яиц до стойких пиков. Поэтапно добавляем меренг к творожно-кокосовой смеси. Делаем это маленькими порциями, сразу лопаткой размешивая тесто снизу-вверх.
  • Сначала формируем из теста шарики, а затем их слегка приплюскиваем. Выходят толстенькие лепешки.
  • Печенье выпекаем в предварительно разогретой до 160° духовке около 35-40 минут. Лучше выбрать режим "верх-низ".

Готовое печенье достаем из духовки. Даем ему немного остыть, а затем снимаем с листа. Это отличный сладкий перекус и просто десерт. Отлично будет смотреться на столе с имбирным чаем.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Десерт #диетический десерт