Все ингредиенты есть в холодильнике: рецепт шикарного грибного рагу

А если в холодильнике нашлось мясо — блюдо станет еще сытнее

Не знаете, что приготовить на обед, чтобы было вкусно и быстро? В таком случае грибное рагу — именно то, что вам нужно.

На приготовление такого блюда по рецепту Jisty.com.ua не нужно тратить много сил и средств — обед получится невероятно вкусным и простым в приготовлении. А если вы добавите мясо, то блюдо будет еще сытнее. Для пикантности к овощам можно добавить мелко нарезанный перец чили, а для сочности можно заправить его кетчупом или томатной пастой.

Как приготовить грибное рагу

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

500 г шампиньонов;

1 луковица;

2 морковки;

3 шт. болгарского перца;

4 помидора;

соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Грибы нарезаем большими кусочками. Картофель режем кубиками и варим в подсоленной воде до готовности. В большой сковороде обжариваем лук до золотистости, добавляем морковь, через 5 минут — порезанный сладкий перец, а еще через 4 минуты — помидоры. В другой сковороде обжариваем шампиньоны в течение 10 минут. В конце добавляем специи и соль. Теперь соединяем картофель, овощи и грибы. Обед готов. Подавайте рагу в горячем виде, посыпав зеленью или тертым сыром по желанию.

Попробуйте еще на обед сытный пирог с капустой. Никакого теста, а блюдо получается изумительным.