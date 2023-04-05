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Все ингредиенты есть в холодильнике: рецепт шикарного грибного рагу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Грибное рагу
Грибное рагу. Фото jisty.com.ua

А если в холодильнике нашлось мясо — блюдо станет еще сытнее

Не знаете, что приготовить на обед, чтобы было вкусно и быстро? В таком случае грибное рагу — именно то, что вам нужно.

На приготовление такого блюда по рецепту Jisty.com.ua не нужно тратить много сил и средств — обед получится невероятно вкусным и простым в приготовлении. А если вы добавите мясо, то блюдо будет еще сытнее. Для пикантности к овощам можно добавить мелко нарезанный перец чили, а для сочности можно заправить его кетчупом или томатной пастой.

Как приготовить грибное рагу

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 500 г шампиньонов;
  • 1 луковица;
  • 2 морковки;
  • 3 шт. болгарского перца;
  • 4 помидора;
  • соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Грибы нарезаем большими кусочками.
  2. Картофель режем кубиками и варим в подсоленной воде до готовности.
  3. В большой сковороде обжариваем лук до золотистости, добавляем морковь, через 5 минут — порезанный сладкий перец, а еще через 4 минуты — помидоры.
  4. В другой сковороде обжариваем шампиньоны в течение 10 минут. В конце добавляем специи и соль.
  5. Теперь соединяем картофель, овощи и грибы. Обед готов. Подавайте рагу в горячем виде, посыпав зеленью или тертым сыром по желанию.

Попробуйте еще на обед сытный пирог с капустой. Никакого теста, а блюдо получается изумительным.

Теги:
#Рецепт #Рагу #Рецепты из грибов #Готовим дома