Все ингредиенты есть в холодильнике: рецепт шикарного грибного рагу
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
А если в холодильнике нашлось мясо — блюдо станет еще сытнее
Не знаете, что приготовить на обед, чтобы было вкусно и быстро? В таком случае грибное рагу — именно то, что вам нужно.
На приготовление такого блюда по рецепту Jisty.com.ua не нужно тратить много сил и средств — обед получится невероятно вкусным и простым в приготовлении. А если вы добавите мясо, то блюдо будет еще сытнее. Для пикантности к овощам можно добавить мелко нарезанный перец чили, а для сочности можно заправить его кетчупом или томатной пастой.
Как приготовить грибное рагу
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 500 г шампиньонов;
- 1 луковица;
- 2 морковки;
- 3 шт. болгарского перца;
- 4 помидора;
- соль, перец, специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Грибы нарезаем большими кусочками.
- Картофель режем кубиками и варим в подсоленной воде до готовности.
- В большой сковороде обжариваем лук до золотистости, добавляем морковь, через 5 минут — порезанный сладкий перец, а еще через 4 минуты — помидоры.
- В другой сковороде обжариваем шампиньоны в течение 10 минут. В конце добавляем специи и соль.
- Теперь соединяем картофель, овощи и грибы. Обед готов. Подавайте рагу в горячем виде, посыпав зеленью или тертым сыром по желанию.
Попробуйте еще на обед сытный пирог с капустой. Никакого теста, а блюдо получается изумительным.