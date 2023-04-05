Этот рецепт кружевных блинов без яиц и молока осилит каждая хозяйка

Открываем секрет красивых блинов

Многие хозяйки любят готовить блины. Это вкусное и аппетитное блюдо, от которого вряд ли кто-то сможет отказаться. Некоторые любят пышные, а другим по нраву тонкие кружевные изделия.

У каждого в арсенале есть самые разные кулинарные лайфхаки, благодаря которым блины выходят идеальными. Сегодня попробуем приготовить ажурные — для этого по рецепту Filizhankakavu.com мы добавим минералку. Они получаются невероятно вкусными и мягкими

Как приготовить кружевные блины

Ингредиенты:

сильногазированная минеральная вода – 2 стакана;

подсолнечное масло – 2-3 ст. л.;

мука – 1,5 стакана;

соль – немного;

сахарный песок – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Муку просеиваем в миску. Если сделать это дважды, будет лучше — она в большей степени насытится кислородом. В глубокую миску наливаем 1 стакан минералки комнатной температурой. Добавляем сахарный песок и щепотку соли, хорошо перемешиваем. Добавляем муку и оставшийся стакан минералки. Все аккуратно перемешиваем, чтобы масса стала однородной. Для эластичности и мягкости блинов добавляем растительное масло. Оставляем тесто отдохнуть под полотенцем 20 минут. Приступаем к жарке. Смазываем тонким слоем масла, хорошо нагреваем, после чего вливаем неполный половник теста. Когда блин подрумянится, переворачиваем.

Подавать можно любым способом – с джемом, сиропом, с домашней сгущенкой или сметаной.