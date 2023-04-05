Этот рецепт кружевных блинов без яиц и молока осилит каждая хозяйка
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Открываем секрет красивых блинов
Многие хозяйки любят готовить блины. Это вкусное и аппетитное блюдо, от которого вряд ли кто-то сможет отказаться. Некоторые любят пышные, а другим по нраву тонкие кружевные изделия.
У каждого в арсенале есть самые разные кулинарные лайфхаки, благодаря которым блины выходят идеальными. Сегодня попробуем приготовить ажурные — для этого по рецепту Filizhankakavu.com мы добавим минералку. Они получаются невероятно вкусными и мягкими
Как приготовить кружевные блины
Ингредиенты:
- сильногазированная минеральная вода – 2 стакана;
- подсолнечное масло – 2-3 ст. л.;
- мука – 1,5 стакана;
- соль – немного;
- сахарный песок – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Муку просеиваем в миску. Если сделать это дважды, будет лучше — она в большей степени насытится кислородом.
- В глубокую миску наливаем 1 стакан минералки комнатной температурой. Добавляем сахарный песок и щепотку соли, хорошо перемешиваем.
- Добавляем муку и оставшийся стакан минералки. Все аккуратно перемешиваем, чтобы масса стала однородной.
- Для эластичности и мягкости блинов добавляем растительное масло. Оставляем тесто отдохнуть под полотенцем 20 минут.
- Приступаем к жарке. Смазываем тонким слоем масла, хорошо нагреваем, после чего вливаем неполный половник теста. Когда блин подрумянится, переворачиваем.
Подавать можно любым способом – с джемом, сиропом, с домашней сгущенкой или сметаной.