Осторожно с этим салатом - на вашу "Поляну" сбегутся все соседи
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Гости точно удивятся такой подаче
Если вы не знаете, чем удивить еще своих гостей, тогда вам просто необходим этот рецепт салата. Его изюминка в том, что подается он на стол в виде отдельных ингредиентов, а гости и родные могут сделать из них свой собственный салат. К тому же, гренки для него вы можете приготовить сами.
Кстати, Prosalat.com.ua дает волю фантазии: берите для салата те ингредиенты, которые вы любите больше всего. Главное условие — чтобы они были совместимы друг с другом.
Как приготовить салат "Поляна"
Ингредиенты на 6 порций:
- ветчина — 150 г;
- морковь – 150 г (по-корейски);
- оливки черные – 1 банка;
- кукуруза — 1 банка;
- горошек – 1 банка;
- фасоль белая — 1 банка;
- батон — 7 ломтиков;
- майонез – 4-5 ст. кровать;
- горчица – 1 ст. л.;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- растительное масло – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Ломтики батона разрежьте на кусочки и выложите на противень. С помощью кисточки слегка смажьте их растительным маслом.
- Отправьте кусочки батона в разогретую до 150-160 градусов духовку на 15-20 минут, чтобы они хорошо подсушились.
- Ветчину нарежьте тонкими полосками.
- Выкладывайте ингредиенты в тарелку с учетом их контрастности: морковь, горошек, ветчина, кукуруза, сухарики, оливки, белая фасоль.
- Приготовьте заправку. Для этого ложкой смешайте майонез с соевым соусом, добавьте горчицу, перемешайте и выложите по центру салата.
Если вам придется по душе салат без перемешивания, вам пригодится "Козел в огороде". Ваши гости будут в восторге!