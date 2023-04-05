Осторожно с этим салатом - на вашу "Поляну" сбегутся все соседи

Гости точно удивятся такой подаче

Если вы не знаете, чем удивить еще своих гостей, тогда вам просто необходим этот рецепт салата. Его изюминка в том, что подается он на стол в виде отдельных ингредиентов, а гости и родные могут сделать из них свой собственный салат. К тому же, гренки для него вы можете приготовить сами.

Кстати, Prosalat.com.ua дает волю фантазии: берите для салата те ингредиенты, которые вы любите больше всего. Главное условие — чтобы они были совместимы друг с другом.

Как приготовить салат "Поляна"

Ингредиенты на 6 порций:

ветчина — 150 г;

морковь – 150 г (по-корейски);

оливки черные – 1 банка;

кукуруза — 1 банка;

горошек – 1 банка;

фасоль белая — 1 банка;

батон — 7 ломтиков;

майонез – 4-5 ст. кровать;

горчица – 1 ст. л.;

соевый соус – 2 ст. л.;

растительное масло – 1 ст. л.

Как приготовить:

Ломтики батона разрежьте на кусочки и выложите на противень. С помощью кисточки слегка смажьте их растительным маслом. Отправьте кусочки батона в разогретую до 150-160 градусов духовку на 15-20 минут, чтобы они хорошо подсушились. Ветчину нарежьте тонкими полосками. Выкладывайте ингредиенты в тарелку с учетом их контрастности: морковь, горошек, ветчина, кукуруза, сухарики, оливки, белая фасоль. Приготовьте заправку. Для этого ложкой смешайте майонез с соевым соусом, добавьте горчицу, перемешайте и выложите по центру салата.

Если вам придется по душе салат без перемешивания, вам пригодится "Козел в огороде". Ваши гости будут в восторге!