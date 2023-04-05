Из подгоревшей гречки - в невероятный обед: как спасти ваше фиаско с помощью недорогих продуктов

Благодаря такому соусу вы не останетесь без гречневой каши

Параллельное занятие двумя делами сразу может обернуться не самыми приятными последствиями. Например, можно случайно недосмотреть и испортить блюдо, которое вы готовите. Особенно гследить нужно за крупами — они быстро впитывают в себя воду, и могут пригореть.

Но если с вами вдруг такое случилось, не спешите выбрасывать блюдо — есть хороший способ спасти крупу. Если у вас есть под рукой несколько простых продуктов,"Главред" советует приготовить соус. Он станет отличным решением проблемы и уберет запах подгоревшей каши.

Как приготовить соус для подгоревшей гречки

Ингредиенты:

сливочное и растительное масло;

лук;

чеснок;

копченая паприка;

молоко;

плавленый сыр.

Способ приготовления:

Измельчите лук и чеснок, обжарьте их на подсолнечном и растительном масле до золотистого цвета. Добавьте по вкусу копченую паприку, стакан молока и натрите туда 100 г сыра. Перемешайте и доведите до кипения. Добавьте соус к грече и перемешайте. Паприка будет хорошо перебивать вкус подгоревшей крупы, а молоко и сыр нейтрализуют горечь.

Кстати, плавленый сыр можно приготовить дома. Все, что для этого нужно, есть в холодильнике.