Из подгоревшей гречки - в невероятный обед: как спасти ваше фиаско с помощью недорогих продуктов
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Благодаря такому соусу вы не останетесь без гречневой каши
Параллельное занятие двумя делами сразу может обернуться не самыми приятными последствиями. Например, можно случайно недосмотреть и испортить блюдо, которое вы готовите. Особенно гследить нужно за крупами — они быстро впитывают в себя воду, и могут пригореть.
Но если с вами вдруг такое случилось, не спешите выбрасывать блюдо — есть хороший способ спасти крупу. Если у вас есть под рукой несколько простых продуктов,"Главред" советует приготовить соус. Он станет отличным решением проблемы и уберет запах подгоревшей каши.
Как приготовить соус для подгоревшей гречки
Ингредиенты:
- сливочное и растительное масло;
- лук;
- чеснок;
- копченая паприка;
- молоко;
- плавленый сыр.
Способ приготовления:
- Измельчите лук и чеснок, обжарьте их на подсолнечном и растительном масле до золотистого цвета.
- Добавьте по вкусу копченую паприку, стакан молока и натрите туда 100 г сыра. Перемешайте и доведите до кипения.
- Добавьте соус к грече и перемешайте. Паприка будет хорошо перебивать вкус подгоревшей крупы, а молоко и сыр нейтрализуют горечь.
Кстати, плавленый сыр можно приготовить дома. Все, что для этого нужно, есть в холодильнике.