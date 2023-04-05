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Из подгоревшей гречки - в невероятный обед: как спасти ваше фиаско с помощью недорогих продуктов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Спасти подгоревшую гречку легко
Спасти подгоревшую гречку легко. Фото Телеграф

Благодаря такому соусу вы не останетесь без гречневой каши

Параллельное занятие двумя делами сразу может обернуться не самыми приятными последствиями. Например, можно случайно недосмотреть и испортить блюдо, которое вы готовите. Особенно гследить нужно за крупами — они быстро впитывают в себя воду, и могут пригореть.

Но если с вами вдруг такое случилось, не спешите выбрасывать блюдо — есть хороший способ спасти крупу. Если у вас есть под рукой несколько простых продуктов,"Главред" советует приготовить соус. Он станет отличным решением проблемы и уберет запах подгоревшей каши.

Как приготовить соус для подгоревшей гречки

Ингредиенты:

  • сливочное и растительное масло;
  • лук;
  • чеснок;
  • копченая паприка;
  • молоко;
  • плавленый сыр.

Способ приготовления:

  1. Измельчите лук и чеснок, обжарьте их на подсолнечном и растительном масле до золотистого цвета.
  2. Добавьте по вкусу копченую паприку, стакан молока и натрите туда 100 г сыра. Перемешайте и доведите до кипения.
  3. Добавьте соус к грече и перемешайте. Паприка будет хорошо перебивать вкус подгоревшей крупы, а молоко и сыр нейтрализуют горечь.

Кстати, плавленый сыр можно приготовить дома. Все, что для этого нужно, есть в холодильнике.

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