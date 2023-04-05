Котлеты поразят в самое сердце: никто не догадается, что они без мяса

Вкусное, постное и диетическое блюдо

Великий пост продлится до 15 апреля — это значит, что перегружать организм сытными и тяжелыми блюдами не стоит. Если же хочется полакомиться любимой едой, можно придумать полезную альтернативу.

Сегодня мы предлагаем попробовать котлеты из лука и манки. Для их приготовления по рецепту "Мета" вам понадобятся самые простые ингредиенты. Рецепт не требует длительной готовки, а в результате у вас получится диетический продукт с минимальным количеством жира.

Как приготовить котлеты из лука и манки

Ингредиенты:

лук репчатый – 3 шт;

яйцо куриное – 2 шт;

чеснок – 1 зубчик;

сметана — 1 ст.л;

крупа манная — 0,5 ст;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Мелко нашинкуйте репчатый лук, посолите и добавьте к нему любимые приправы или молотый перец. Отставьте на несколько минут, чтобы она настоялась и отдала лишнюю влагу.

Чеснок пропустите через пресс и смешайте с луком.

Яйца вбейте в емкость с луком и чесноком, а затем добавьте к ним крупу. Все перемешайте и отставьте минут на 20.

Сформуйте котлетки и жарьте на растительном масле. Подавать котлеті лучше горячими и со сметаной.

И самое главное — чеснок и лук в таких котлетках не вызывают появления неприятного запаха во рту. Так что после такого приема пищи можете спокойно бежать на свидание.