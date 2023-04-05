Котлеты поразят в самое сердце: никто не догадается, что они без мяса
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Вкусное, постное и диетическое блюдо
Великий пост продлится до 15 апреля — это значит, что перегружать организм сытными и тяжелыми блюдами не стоит. Если же хочется полакомиться любимой едой, можно придумать полезную альтернативу.
Сегодня мы предлагаем попробовать котлеты из лука и манки. Для их приготовления по рецепту "Мета" вам понадобятся самые простые ингредиенты. Рецепт не требует длительной готовки, а в результате у вас получится диетический продукт с минимальным количеством жира.
Как приготовить котлеты из лука и манки
Ингредиенты:
- лук репчатый – 3 шт;
- яйцо куриное – 2 шт;
- чеснок – 1 зубчик;
- сметана — 1 ст.л;
- крупа манная — 0,5 ст;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Мелко нашинкуйте репчатый лук, посолите и добавьте к нему любимые приправы или молотый перец. Отставьте на несколько минут, чтобы она настоялась и отдала лишнюю влагу.
- Чеснок пропустите через пресс и смешайте с луком.
- Яйца вбейте в емкость с луком и чесноком, а затем добавьте к ним крупу. Все перемешайте и отставьте минут на 20.
- Сформуйте котлетки и жарьте на растительном масле. Подавать котлеті лучше горячими и со сметаной.
И самое главное — чеснок и лук в таких котлетках не вызывают появления неприятного запаха во рту. Так что после такого приема пищи можете спокойно бежать на свидание.