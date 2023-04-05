Пасхальный "Сюрприз цыпленка" точно не задержится на вашем столе

Дети с удовольствием вам помогут в готовке

Во воскресенье, 16 апреля, христиане отмечают великий праздник — Светлую Пасху. Этот день лучше провести за праздничным столом с родными и близкими людьми.

А вот к столу предлагаем невероятно простую и вкусную закуску из фаршированных яиц. Таким блюдом по рецепту "Главред" вы точно удивите всех, а приготовить ее можно без лишних хлопот даже с вашими детьми

Как приготовить закуску из фаршированных яиц "Сюрприз цыпленка"

Ингредиенты:

яйца — 6-8 шт;

морковь — 1 шт;

сметана — 2 ст. л.;

горчица — на кончике ложки;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отварить, остудить и почистить. Кончиком ножа аккуратно срезать верхушку и достать желток так, чтобы не повредить белок. Морковь почистить и отварить до готовности, порезать и добавить в блендер вместе с яичными желтками. Далее добавить сметану, горчицу по вкусу, соль. Перемешать всю начинку. Начинаем фаршировать яйца. Для этого необходимо скатать по два кружочка из полученной смеси и красиво уложить в белок полученные шарики. Из моркови можно сделать клюв, а для глаз использовать маслины. Закуска готова.

Отличным решением к праздничному столу будет также домашняя колбаса. Всего два ингредиента — и блюдо готово.