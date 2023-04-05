Пасхальный "Сюрприз цыпленка" точно не задержится на вашем столе
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Дети с удовольствием вам помогут в готовке
Во воскресенье, 16 апреля, христиане отмечают великий праздник — Светлую Пасху. Этот день лучше провести за праздничным столом с родными и близкими людьми.
А вот к столу предлагаем невероятно простую и вкусную закуску из фаршированных яиц. Таким блюдом по рецепту "Главред" вы точно удивите всех, а приготовить ее можно без лишних хлопот даже с вашими детьми
Как приготовить закуску из фаршированных яиц "Сюрприз цыпленка"
Ингредиенты:
- яйца — 6-8 шт;
- морковь — 1 шт;
- сметана — 2 ст. л.;
- горчица — на кончике ложки;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца отварить, остудить и почистить. Кончиком ножа аккуратно срезать верхушку и достать желток так, чтобы не повредить белок.
- Морковь почистить и отварить до готовности, порезать и добавить в блендер вместе с яичными желтками.
- Далее добавить сметану, горчицу по вкусу, соль. Перемешать всю начинку.
- Начинаем фаршировать яйца. Для этого необходимо скатать по два кружочка из полученной смеси и красиво уложить в белок полученные шарики. Из моркови можно сделать клюв, а для глаз использовать маслины. Закуска готова.
Отличным решением к праздничному столу будет также домашняя колбаса. Всего два ингредиента — и блюдо готово.