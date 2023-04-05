Укр

Один ингредиент превратит пиццу в королеву стола

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Картофельная пицца Новость обновлена 05 апреля 2023, 17:16
Картофельная пицца. Фото shuba.life

Отличный вариант сытного ужина

Пицца – один из самых любимых блюд. В кафе с друзьями или дома под фильм — кусочек пиццы всегда будет актуальным.

А что, если приготовить ее с картофелем? Ukr.media уверяет: такое блюдо отлично подойдет для сытного ужина. К тому же, начинкой в блюдо может послужить все, что есть в холодильнике. Да и готовить пиццу быстро и не хлопотно.

Как приготовить пиццу с картофелем

Ингредиенты

  • картофель – 3-4 шт.
  • пшеничная мука – 2 ст. л.
  • яйцо – 1 шт.
  • Помидор – 3 шт.
  • колбаса вареная – 200 г.
  • твердый сыр – 200 г.
  • майонез – 1 ст. л.
  • аджика – 1 ст. л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • соль, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешиваем майонез с аджикой и добавляем чеснок, пропущенный через чеснокодавку.
  2. Натираем сыр на крупной терке, помидоры и колбасу нарезаем кубиками.
  3. На мелкой терке натираем картофель, добавляем муку, яйцо, соль и перец.
  4. Тонкий пласт картофельной массы поджариваем на масле на маленьком огне до золотистого цвета.
  5. Переворачиваем блинчик и намазываем его смесью майонеза и аджики, выкладываем помидоры, колбасу и сыр.
  6. Накрываем крышкой на несколько минут, чтобы сыр расплавился. Блюдо необходимо есть горячей.

Такие быстрые пиццы выручат, когда быстро нужно накормить гостей или близких. И не надо возиться с духовкой.

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#Рецепт #Пицца #Готовим дома