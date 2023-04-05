Один ингредиент превратит пиццу в королеву стола
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Отличный вариант сытного ужина
Пицца – один из самых любимых блюд. В кафе с друзьями или дома под фильм — кусочек пиццы всегда будет актуальным.
А что, если приготовить ее с картофелем? Ukr.media уверяет: такое блюдо отлично подойдет для сытного ужина. К тому же, начинкой в блюдо может послужить все, что есть в холодильнике. Да и готовить пиццу быстро и не хлопотно.
Как приготовить пиццу с картофелем
Ингредиенты
- картофель – 3-4 шт.
- пшеничная мука – 2 ст. л.
- яйцо – 1 шт.
- Помидор – 3 шт.
- колбаса вареная – 200 г.
- твердый сыр – 200 г.
- майонез – 1 ст. л.
- аджика – 1 ст. л.
- чеснок – 2 зуб.
- соль, черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешиваем майонез с аджикой и добавляем чеснок, пропущенный через чеснокодавку.
- Натираем сыр на крупной терке, помидоры и колбасу нарезаем кубиками.
- На мелкой терке натираем картофель, добавляем муку, яйцо, соль и перец.
- Тонкий пласт картофельной массы поджариваем на масле на маленьком огне до золотистого цвета.
- Переворачиваем блинчик и намазываем его смесью майонеза и аджики, выкладываем помидоры, колбасу и сыр.
- Накрываем крышкой на несколько минут, чтобы сыр расплавился. Блюдо необходимо есть горячей.
Такие быстрые пиццы выручат, когда быстро нужно накормить гостей или близких. И не надо возиться с духовкой.