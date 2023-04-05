Один ингредиент превратит пиццу в королеву стола

Отличный вариант сытного ужина

Пицца – один из самых любимых блюд. В кафе с друзьями или дома под фильм — кусочек пиццы всегда будет актуальным.

А что, если приготовить ее с картофелем? Ukr.media уверяет: такое блюдо отлично подойдет для сытного ужина. К тому же, начинкой в блюдо может послужить все, что есть в холодильнике. Да и готовить пиццу быстро и не хлопотно.

Как приготовить пиццу с картофелем

Ингредиенты

картофель – 3-4 шт.

пшеничная мука – 2 ст. л.

яйцо – 1 шт.

Помидор – 3 шт.

колбаса вареная – 200 г.

твердый сыр – 200 г.

майонез – 1 ст. л.

аджика – 1 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

соль, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Смешиваем майонез с аджикой и добавляем чеснок, пропущенный через чеснокодавку. Натираем сыр на крупной терке, помидоры и колбасу нарезаем кубиками. На мелкой терке натираем картофель, добавляем муку, яйцо, соль и перец. Тонкий пласт картофельной массы поджариваем на масле на маленьком огне до золотистого цвета. Переворачиваем блинчик и намазываем его смесью майонеза и аджики, выкладываем помидоры, колбасу и сыр. Накрываем крышкой на несколько минут, чтобы сыр расплавился. Блюдо необходимо есть горячей.

Такие быстрые пиццы выручат, когда быстро нужно накормить гостей или близких. И не надо возиться с духовкой.